Вызывает ожоги и отравление: ВСУ покрывают дроны опасными веществами, — росСМИ

Оккупанты жалуются, что таким образом украинцы мешают им разбирать и перепрошивать БПЛА для повторного использования.

Украинские военные якобы начали покрывать дроны-камикадзе химическим реагентом, чтобы нанести противнику как можно больше урона. Об этом написало российское медиа SHOT в пятницу, 8 сентября.

Журналисты сообщают, что узнали эту информацию от военных ВС РФ, которые сейчас воюют против украинской армии в зоне боевых действий. Оккупанты жалуются, что химический реагент вызывает ожоги кожи и отравление при прикосновении. Россияне предполагают, что таким образом украинские военные пытаются помешать им разбирать или самим запускать беспилотники в обратном направлении.

"Дело в том, что многие БПЛА-камикадзе не достигают своих целей и под воздействием РЭБ падают в поля. И, чтобы хоть как-то нанести вред противнику и исключить возможность перепрошивки и обратного использования некоторых элементов, отправители "птичек" стали использовать специальные реагенты", — пишет медиа.

СМИ уточняет, что пока на "ядовитые" беспилотники пожаловались только несколько российских военных, и пока известно лишь об одном случае. Однако он вызвал тревогу в рядах регулярной армии РФ, поэтому информацию о дронах, покрытых специальным составом, срочно начали доносить до подразделений ВС РФ.

Напомним, в мае стало известно о том, что дроны ВСУ "отравляют и подслушивают" российских оккупантов, попадая им в руки. Бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уверяет, что украинцы опрыскивают БПЛА токсичными веществами, минируют, устанавливают маячки или микрофоны.

Отметим, что и сами россияне применяют химическое оружие на поле боя. Они запускают по нескольку дронов, один из которых сбрасывает в блиндаж или окоп газ хлорпикрин. После того как украинские военные начинают выходить наружу, чтобы не задохнуться, вражеские дроны начинают сбрасывать гранаты и ВОГи.