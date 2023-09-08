Номера телефонов и банковских карт: хакеры похитили данные миллиона россиян

В России обвиняют в похищении данных проукраинскую группировку хакеров NLB, которые планируют продать эту информацию.

В России в сеть "слили" личную информацию более миллиона клиентов "МТС-банка". Об этом 7 сентября сообщило российское медиа "КоммерсантЪ".

Издание пишет о том, что к обнародованию конфиденциальной информации пользователей банка причастна якобы проукраинская группировка хакеров NLB, которая раньше уже была причастна к утечке личных данных покупателей торговых сетей "Ашан", "Твой дом", "Глория Джинс". Ссылаясь на свои источники, СМИ утверждает, что большую часть полученных данных кибепреступники будут продавать.

Какие личные данные россиян стали доступны

По информации Telegram-канала "Утечки информации", в сеть попали такие данные:

фамилии, имена и отчества;

даты рождения;

номера телефонов;

адреса электронной почты;

первые шесть цифр или четыре последние номеров банковских карт.

Что говорит пресс-служба банка

В "МТС-банке" подтвердили кражу личных данных своих клиентов. Однако представители финансового учреждения заметили, что полученная киберпреступниками информация не дает им возможности опустошать банковские счета людей и совершать от их имени операции с деньгами. Кроме того банк сообщил дополнительные подробности "слива" данных. Оказывается, что доступной стала информация о картах не только собственно "МТС-банка", но и других банков.

"Поэтому мы считаем, что утечка произошла не в каком-либо конкретном банке, а у ретейл-компании либо поставщика цифровых сервисов", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в начале июня хакеры совершили кибератаку в поддержку ВСУ — они взломали сайты российских компаний. Взломщики опубликовали на российских сайтах текст с информацией о том, кто на самом деле начал войну, а также о приближающемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

А в конце декабря 2022 года СМИ писали о том, что в интернете оказались данные миллиона россиян. С начала вторжения ВС РФ в Украину хакеры обнародовали в полтора раза больше данных, чем за три прошлых года вместе взятых.