Взломали "Госуслуги": украинские хакеры слили в сеть данные тысяч россиян (документ)

В открытом доступе оказались имена, номера телефонов, адреса, электронная почта и другая конфиденциальная информация.

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Украинская группа хакеров Cyber Anarchy Squad взломала российскую "Единую систему идентификации и аутентификации" (ЕСИА) и похитила персональные данные россиян. Часть базы данных разместили на Telegram-канале DumpForums.

ЕСИА условно считается "электронным паспортом" гражданина РФ и используется для авторизации на портале государственных услуг ("Госуслуги"). Как выяснил Фокус, в опубликованной таблице содержится около 5 тысяч записей, содержащих фамилии, имена, отчества, адреса прописки и выдачи паспорта, даты рождения, номера телефонов, электронную почту. Все это сейчас находится в открытом доступе.

"Слили не все, потому что этого и не нужно. Мы хотели лишь показать, насколько в РФ все туго с инфобезом. Говорят что украинский кибер-фронт умер. Ну-ну, посмотрим еще", — отметили хакеры из Cyber Anarchy Squad в Telegram.

Тем временем, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на официальном Telegram-канале опровергает утечку данных из ЕСИА или "Госуслуги". Чиновники утверждают, что файл не содержит полного набора параметров, которые содержатся в записях портала государственных услуг, а логины и пароли пользователей не были скомпрометированы.

"По данным службы безопасности, эта база относится к одной из внешних онлайн-систем, использующих упрощенную идентификацию пользователей через Госуслуги. Эта система не имеет прямого доступа к полному набору данных пользователей", — пишет Минцифры в Telegram.

Ранее хакеры из Ukrainian Cyber Alliance взломали Федеральную службу исполнения наказаний РФ. Они выложили в Сеть архив, содержащий 500 оцифрованных писем от российских заключенных к их родственникам.

Недавно украинские хакеры креативно поздравили президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Они взломали ряд сайтов Организации договора о коллективной безопасности" (ОДКБ) и вывели на главные страницы сообщения с пожеланием отправиться в Международный уголовный суд в Гааге.