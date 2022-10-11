Зламали "Держпослуги": українські хакери злили в мережу дані тисяч росіян (документ)

У відкритому доступі опинилися імена, номери телефонів, адреси, електронна пошта та інша конфіденційна інформація.

Related video

Українська група хакерів Cyber Anarchy Squad зламала російську "Єдину систему ідентифікації та аутентифікації" (ЄСІА) та викрала персональні дані росіян. Частина бази даних була розміщена на Telegram-каналі DumpForums.

ЄСІА умовно вважається "електронним паспортом" громадянина РФ і використовується для авторизації на порталі державних послуг ("Держпослуги"). Як з'ясував Фокус, в опублікованій таблиці міститься близько 5 тисяч записів, що містять прізвища, імена, по батькові, адреси прописки та видачі паспорта, дати народження, номери телефонів, електронну пошту. Все це зараз знаходиться у відкритому доступі.

"Злили не все, тому що цього і не потрібно. Ми хотіли лише показати, наскільки в РФ все туго з інфобезом. Кажуть, що український кібер-фронт помер. Ну-ну, подивимося ще", — зазначили хакери з Cyber Anarchy Squad у Telegram.

Тим часом, Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій на офіційному Telegram-каналі спростовує витік даних із ЄСІА чи "Держпослуги". Чиновники стверджують, що файл не містить повного набору параметрів, які містяться в записах порталу державних послуг, а логіни та паролі користувачів не були скомпрометовані.

"За даними служби безпеки, ця база належить до однієї із зовнішніх онлайн-систем, які використовують спрощену ідентифікацію користувачів через Держпослуги. Ця система не має прямого доступу до повного набору даних користувачів", — пише Мінцифри в Telegram.

Раніше хакери з Ukrainian Cyber Alliance зламали Федеральну службу виконання покарань РФ. Вони виклали в мережу архів, що містить 500 оцифрованих листів від російських ув'язнених до їхніх родичів.

Нещодавно українські хакери креативно привітали президента РФ Володимира Путіна з днем народження. Вони зламали низку сайтів Організації договору про колективну безпеку" (ОДКБ) і вивели на головні сторінки повідомлення з побажанням вирушити до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.