"Танк сбежал": дрон метким ударом остановил обстрел позиций ВСУ на передовой (видео)

После взрыва экипаж прекратил вести огонь по украинским позициям и спешно увел бронемашину из зоны поражения.

Подразделение Shadow с помощью дрона нейтрализовала российский танк, который обстреливал позиции украинских военных. Об этом написал блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале в пятницу, 8 сентября.

Он также опубликовал видеокадры боя украинского беспилотного летательного аппарата с танков ВС РФ. Оператор БПЛА направил дрон-камикадзе в сторону бронированной техники оккупантов, которая вела огонь по украинским бойцам. Несмотря на то, что танк был окутан дымом после того, как совершил выстрел, оператору удалось найти его уязвимое место и направить туда FPV-дрон. После попадания танк закрутился на месте, а его экипаж пытался спешно вывести машину из зоны поражения БПЛА.

"Танк сбежал", — такую надпись вставили военные в видеоролик.

Отметим, что бронетанк вывел из строя дрон от производителей и поставщиков беспилотников-камикадзе "Ескадрон". Он получил крафтовое имя Sternenko, так как волонтер ранее присоединился к их инициативе "Именные дроны".

"Думаю, еще будут подобные хорошие инициативы, помогающие уничтожать врага", — написал Стерненко под постом с видео.

Напомним, ранее стало известно, что FPV-дроны помешали оккупантам эвакуировать танк с поля боя. Уничтожить бронированный тягач, который пытался сдвинуть с места поврежденные танк, смогли два дрона-камикадзе, выпустить которые помогли простые украинцы.

Кроме того, 6 сентября дроны ВСУ лишили россиян танка Т-90 и новейшей БМД-4М. Сначала оператор дрона запустил беспилотник-камикадзе вдогонку танку Т-90, который на большой скорости выезжал из одного из населенных пунктов. БПЛА поразил танк в моторный отсек, после чего раздался хлопок, бронированная техника остановилась и задымилась.