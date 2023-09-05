"Сошел благодатный огонь": украинский FPV-дрон подбил лучший танк ВС РФ "Прорыв" (видео)

Один удар беспилотника-камикадзе вывел из строя дорогую машину оккупантов, которая ехала по оккупированной территории.

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С помощью беспилотных летательных аппаратов украинские военные поразили новейший российский танк "Прорыв". Соответсвующее видео было опубликовано в Telegram-канале производителей и поставщиков дронов-камикадзе "Ескадрон" во вторник, 5 сентября.

"Очередной "благодатный" огонь сошел на бронетранспорт оккупантов", — подписали в Telegram опубликованные видеокадры.

На них видно, как по улице с разрушенными частными домами едет бронированная техника оккупанта. Навстречу танку оператор беспилотников выпускает дрон-камикадзе, находит слабое место у военной машины и направляет дрон туда. Беспилотник-разведчик, который на отдалении сопровождает FPV-дрон "Пегас", снимает с высоты птичьего полета результат атаки.

На видеокадрах видно, как внутри танка происходит взрыв и наружу вырывается пламя. Однако бронетехника еще некоторое время продолжает движение и только потом замирает на дороге

Напомним, 17 августа дрон ВСУ подорвал новейший российский танк Т-90 "Прорыв" за $4,5 млн. Операторы ВСУ нанесли удар простым БПЛА за 500 долларов, который стоит в 9 тысяч раз дешевле хваленого оккупантами танка.

А 14 августа в Луганской области ВСУ уничтожили вражеский танк за $3 млн. Украинские операторы сначала подбили бронетехнику россиян FPV-дроном, а затем уничтожили с помощью бомбардировщика. Первый сброшенный беспилотным летательным аппаратом боеприпас разорвал российский танк на две части, второй заставил детонировать боекомплект. После этого дрон сбросил еще два боеприпаса, после чего разбросанные части танка полностью охватил огонь.