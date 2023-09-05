"Зійшов благодатний вогонь": український FPV-дрон підбив найкращий танк ЗС РФ "Прорив" (відео)

Один удар безпілотника-камікадзе вивів із ладу дорогу автівку окупантів, яка їхала по окупованій території.

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За допомогою безпілотних літальних апаратів українські військові уразили новітній російський танк "Прорив". Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі виробників і постачальників дронів-камікадзе "Ескадрон" у вівторок, 5 вересня.

"Черговий "благодатний" вогонь зійшов на бронетранспорт окупантів", — підписали в Telegram опубліковані відеокадри.

На них видно, як по вулиці зі зруйнованими приватними будинками їде броньована техніка окупанта. Назустріч танку оператор безпілотників випускає дрон-камікадзе, знаходить слабке місце у військовій машині та направляє дрон туди. Безпілотник-розвідник, який на віддалі супроводжує FPV-дрон "Пегас", знімає з висоти пташиного польоту результат атаки.

На відеокадрах видно, як усередині танка відбувається вибух і назовні виривається полум'я. Однак бронетехніка ще деякий час продовжує рух і тільки потім завмирає на дорозі.

Нагадаємо, 17 серпня дрон ЗСУ підірвав новітній російський танк Т-90 "Прорив" за $4,5 млн. Оператори ЗСУ завдали удару простим БПЛА за 500 доларів, який коштує в 9 тисяч разів дешевше за хвалений окупантами танк.

А 14 серпня в Луганській області ЗСУ знищили ворожий танк за $3 млн. Українські оператори спочатку підбили бронетехніку росіян FPV-дроном, а потім знищили за допомогою бомбардувальника. Перший скинутий безпілотним літальним апаратом боєприпас розірвав російський танк на дві частини, другий змусив детонувати боєкомплект. Після цього дрон скинув ще два боєприпаси, після чого розкидані частини танка повністю охопив вогонь.