Долетает до Москвы и не боится ПВО: в Украине создали боевой дрон Hunter Killer 20 (видео)

По словам разработчика, беспилотники Hunter Killer 20 уже применяют спецподразделения ВСУ, чтобы уничтожать оккупантов.

На польской выставке вооружений MSPO-2023 компания "КОРТ" показала новый украинский боевой дрон Hunter Killer 20, который не боится средств радиоэлектронной борьбы противника. Об этом идет речь в репортаже медиа "Милитарний".

Что известно о БПЛА Hunter Killer 20

Директор компании-производителя Вадим Кодачигов уверяет, что технические характеристики беспилотника позволяют ему без особых трудностей долететь до Москвы для выполнения боевых задач. Он может обходить систему ПВО России и почти неуязвим для радиоэлектронных помех.

"Я не чураюсь того, что убиваю тех, кто приходит ко мне на землю", — заявил он журналистам. Вадим Кодачигов добавил, что компания "КОРТ" не запускает БПЛА самостоятельно — это делают специальные подразделения Вооруженных сил Украины.

По словам разработчика, в Украине сейчас есть только 5 беспилотников, способных долететь до российской столицы, и Hunter Killer 20 — один из них.

Название беспилотника отсылает к одноименному фильму, который вышел на экраны в 2018 году. Центральное место в нем занимает атакующая субмарина с названием Hunter Killer, экипаж которой вступает в крайне рискованную боевую авантюру по спасению мира от катастрофы.

Украинский боевой дрон Hunter Killer 20 на выставке MSPO-2023 в Польше Фото: Скриншот

Технические характеристики дрона Hunter Killer 20

габаритные размеры — 1800 x 1500 x 220 мм;

вес – 8,9 кг;

вес полезной нагрузки — 15 кг;

рабочий радиус — 1000 км;

скорость — до 172 км/ч;

рабочая высота — 200 м;

максимальная высота — 1500 м;

рабочее время — до 8 ч;

тип аккумулятора — литий-ионный;

оснащение: камера с зумом кратностью 20x.

Кто создал боевой беспилотник Hunter Killer 20

Компания "КОРТ" основана в 2015 году гражданами Украины, которые принимали участие в оснащении армии Украины образцами техники и амуниции на волонтерских началах. Основой деятельности компании является внедрение интеллектуальных разработок, которые были созданы и применены волонтерскими группами и частными компаниями в зоне проведения АТО, и показали свою эффективность.

Компания занимается реализацией следующих проектов: создание средств РЭБ, легкой бронетехники и си стем ее защиты от кумулятивных средств.

Напомним, в начале августа на выставке в Польше показали "бессмертный" дрон Giez. В ситуации, когда после запуска выясняется, что миссия не может быть выполнена или "Овод" необходимо вернуть назад по другим причинам, он может вернуться к оператору и благополучно приземлиться в его окрестностях на парашюте.

Отметим также, что 8 сентября СБУ впервые показала секретные дроны "Морок". Украинские беспилотники самолетного типа под названием "Морок" могут залетать в тыл противника на расстояние до 800 километров.