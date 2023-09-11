Армия США хочет "подзаряжаться" энергией через лазеры: ученые уже решают вопрос (видео)

Пентагон вложил немало средств в разработку и специалисты уже готовы предложить технологию беспроводной передачи энергии по технологии PowerLight.

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) активно разрабатывает системы беспроводной передачи и распределения энергии следующего поколения. Каки пишет издание The Brief, основные исследования в этой области идут совместно с инжиниринговой компанией PowerLight Technologies. Именно она лучше остальных специализируется на системах передачи энергии, включающих технологии, способные передавать энергию по беспроводной сети с помощью лазеров.

Программа POWER (Persistent Optical Wireless Energy Relay), одна из самых амбициозных программ DARPA, находящихся в настоящее время в разработке. Армия США хочет использовать технологию лазерных лучей для передачи энергии военным бойцам со скоростью света, создавая многопутевую энергетическую сеть. Ключевым компонентом является инновационная технология PowerLight, преобразующая киловатты электроэнергии практически из любого источника в мощные направленные лучи света, которые можно безопасно и незаметно направить на приемник для преобразования полученного света обратно в полезная мощность.

Одна из систем передачи энергии на расстоянии от ученых из PowerLight Technologies Фото: Скриншот

Технология PowerLight работает путем сбора электричества, которое преобразуется в фотоны в виде концентрированного луча лазерного света. Затем лучу придают форму и оптимизируют его так, чтобы он сохранял свою мощность прежде чем выстрелить на большие расстояния. Энергия собирается, как только она достигает места назначения, с помощью специальной солнечной панели, после чего она преобразуется обратно в полезную электроэнергию.

DARPA — это "Агентство передовых оборонных исследовательских проектов" Министерства обороны США, которое отвечает за разработку новых технологий для использования в интересах вооруженных сил. DARPA была создана в 1958 году в ответ на запуск Советским Союзом первого искусственного спутника Земли. DARPA финансирует исследования в широком спектре областей, включая: компьютерные технологии, искусственный интеллект, робототехнику и другие.

В дополнение к своим технологиям луча, PowerLight также разработала возможности передачи данных по оптоволокну, а также усовершенствованную архитектуру системы безопасности, что открывает путь к их широкомасштабному внедрению не только для текущих усилий DARPA по программе POWER, но и для промышленного применения.

В интервью The Debrief технический директор и соучредитель PowerLight Том Ньюджент рассказал, что надежная подача электроэнергии в зоны боевых действий, которые порой являются одними из самых труднодоступных мест в мире, — непростая задача. Но с помощью PowerLight ее можно решить. Сейчас ученые активно дорабатывают технологию, чтобы как можно быстрее предоставить ее американским военным.

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