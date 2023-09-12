Минобороны РФ хочет купить катера-камикадзе "Визир": будут охотиться на морских дронов ВСУ

По словам создателей, беспилотные "Визиры" вооружают пулеметами, ракетами, системами РЭБ, сетями, а также своими воздушными и водными днонами.

Министерство обороны России может закупить для армии безэкипажные катеры-камикадже "Визир". Подробности сообщило РИА "Новости" во вторник, 11 сентября.

"Сейчас мы ведем переговоры с Минобороны о закупке "Визира", уточняем техническое задание, обсуждаем его модификации (беспилотного катера "Визир", — ред.) в зависимости от интереса военного ведомства", — сказал журналистам управляющий директор Кингисеппского машиностроительного завода Михаил Даниленко.

Он не уточнил, какое количество беспилотных катеров завод-производитель готов предоставить Минобороны РФ и сколько они будут стоить. Презентация техники состоялась в сентябре 2023 года.

Российский беспилотный катер "Визир"

Что известно о беспилотном катере "Визир"

Безэкипажный катер может использовать алгоритм возвращения в базу, который ведет его в точку эвакуации в случае перехвата противником. Также аппарат способен доставлять десант в точку высадки, отходить на безопасное расстояние и подходить к точке высадки для эвакуации. Для перехвата морских дронов катер может использовать сетку для воздушных беспилотников, пулемет, ракеты или систему радиоэлектронной борьбы. Кроме того, он может выйти в точку и сам запустить дрон, как морской, так и воздушный.

"На случай его перехвата врагом у него есть система, которая ведет его в точку эвакуации, в него заложен алгоритм возвращения в базу. В случае же постановки соответствующей задачи он может выполнять различные функции типа доставки десанта в точку высадки, затем отход на безопасное расстояние", — рассказал журналистам управляющий директор KMZ Михаил Даниленко.

Кроме того, по его словам, "Визир" военные могут использовать в качестве каиера-камикадзе.

"Его можно упростить, то есть сделать меньших габаритов, начинить его взрывчаткой и отправить по цели. Его полезная нагрузка сейчас составляет порядка 500 килограммов при очень хорошей маневренности и мореходности. Сам корпус сделан из стеклопластика", — объяснил Даниленко.

Технические характеристики катера-камикадзе "Визир"

тип — беспилотный катер-камикадзе;

полезная нагрузка — 500 кг;

дальность хода — до 500 км;

скорость — до 80 км/ч;

мощность — от 150 до 350 лошадиных сил.

Напомним, 7 сентября стало известно, что в РФ запускают производство новых дронов-камикадзе "Скальпель". Основное преимущество БПЛА в том, что российские военные могут закладывать в него практически все виды боеприпасов, которые у них есть на вооружении.

Также в августе СМИ писали о том, что в России создали конкурента Shahed-136. Предполагается, что ударный беспилотник будут собирать в торговом центре, а производством займется семья бизнесменов, которые производят "Ланцеты".