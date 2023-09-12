"Невидимый" дрон SpyGun прошел испытания и переходит к серийному производству (видео)
Испытания подтвердили надежную работу бортовой электроники БПЛА и устойчивое управление даже под воздействием систем РЭБ.
Прозрачный украинский беспилотный летательный аппарат SpyGun прошел несколько сложных испытаний, во время которых смог хорошо себя показать. Видео с беспилотником опубликовал предприниматель и волонтер Юрий Голик на своей странице в Facebook.
По его словам, последние испытания подтвердили устойчивость работы бортовой электроники самолета SpyGun на дальности 50 км. Кроме того украинский дрон уверенно летает и не теряет управление под воздействием систем РЭБ противника. Вскоре разработчики запустят серийное производство новых разведывательных беспилотников. .
"Наш самолет-разведчик SpyGun прошел несколько десятков различных испытаний. Это были одни из финальных тестирований", — заявил Юрий Голик в описании.
На видео, которое опубликовал волонтер, видно, как украинский военный на открытой местности запускает беспилотник SpyGun в небо с рук. Дрон уверенно набирает высоту, пролетает определенное расстояние и плавно приземляется.
Технические характеристики беспилотника SpyGun
- время работы — 120-160 мин;
- высота полета — до 1500 м;
- скорость — 90 км/ч;
- режимы — автоматический и управляемый;
- размах крыла — 1,65 м;
- оснащение — курсовая камера онлайн и Go-Pro, съемный бортовой носитель;
- предназначение — глубинная разведка.
Ранее писали, что дрон SpyGun остается почти "невидимым" во время полетов в тылу ВС РФ благодаря прозрачным крыльям. Самолет оборудован современной системой радиоуправления, которая обеспечивает наилучшую радиолинию управления и телеметрии с высокой защитой от помех, сохраняя при этом довольно большую дальность связи.
Напомним, 10 августа стало известно, что улучшенный дрон SpyGun испытали в экстремальных условиях. После первого этапа тестирования военные озвучили замечания и подсказали, как усовершенствовать аппарат.
Кроме того в начале августа мы писали о том, что невидимый в небе и устойчивый к РЭБ прозрачный украинский дрон SpyGun отправился на фронт. Беспилотник предназначен для глубинной разведки в тылу противника и может работать как в автоматическом, так и в управляемом режимах.