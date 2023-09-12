Спецназовцам РФ в Украине отправят боевого робота "Ежик", но есть нюанс (фото)

Дрон, который, должен взрывать технику на поле боя, оккупанты получат в единственном экземпляре из-за недостатка средств.

Войска спецназначения России получат наземный дрон "Ежик", который способен уничтожать бронетехнику и живую силу. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Наземный беспилотник планируют направить российским спецназовцам в зоне боевых действий в Украине уже на этой неделе. Однако по словам исполнительного директора конструкторского бюро "Спектр Инжиниринг" Андрея Братенькова, которое и создало технику, в настоящий момент разработчики могут передать только один беспилотник.

"Пока речь идет об одном экземпляре наземного дрона, поскольку наше конструкторское бюро осуществляет все разработки за счет собственных средств и скромных пожертвований", — сказал он.

Что известно о российском дроне "Ежик"

Впервые, что в России разработали наземный дрон для борьбы с танками "Ежик" стало известно 27 марта 2023 года. Тогда исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр Инжиниринг" Андрей Братеньков сообщил, что был создан максимально дешевый дрон для уничтожения бронетехники и живой силы противника. Он не стал скрывать, что инженеры "вдохновились" на создание беспилотника аналогичными образцами техники, которую применяют в Европе.

""Ежик" создается для того, чтобы при ухудшении боевой обстановки солдаты могли запустить из окопа к неприятелю транспортное средство, которое доставило бы противнику мину. Либо подвезло боеприпас "под брюхо" бронированной технике неприятеля, потому что это самое уязвимое место у всей ползающей по земле техники", — уточнил Братеньков.

Новый российский беспилотник был создан на колесной, а не на гусеничной платформе с целью экономии средств, как пояснили в КБ журналистам. Создатели "Ежика" также сомневались, что гусеничная платформа могла бы справиться с бездорожьем и строительным мусором в условиях боевых действий. Чтобы избежать этого, необходимо было дополнить технику грунтозацепами, которые увеличили бы ее стоимость в разы.

Также создатели говорят, что новый дрон должен выполнять функцию провоцирования огневых точек противника. В будущем беспилотник планируют модернизировать: поставить на него маленькую реактивную систему залпового огня с применением перспективного боеприпаса.

Технические характеристики дрона "Ежик"

предназначения — уничтожение живой силы противника в укреплениях, уничтожение бронированной техники;

масса полезной нагрузки — до 5 кг;

дальность работы — до 5 км;

оснащение — приборы освещения, видеокамеры с возможностью обзора 360 градусов, мины.

Так выглядит новый российский дрон "Ежик"

Напомним, 12 сентября стало известно, что Минобороны РФ хочет купить катера-камикадзе "Визир". По словам создателей, беспилотные "Визиры" вооружают пулеметами, ракетами, системами РЭБ, сетями, а также своими воздушными и водными дронами.

Кроме того 7 сентября стало известно, что в РФ запускают производство новых дронов-камикадзе "Скальпель". Основное преимущество БПЛА в том, что российские военные могут закладывать в него практически все виды боеприпасов, которые у них есть на вооружении.