Уничтожит танк с 30 км: военные показали реактивный дрон Hydra 400 с ракетами Brimstone

Инженеры называют беспилотник с аналогом боевого вертолета Apache, который помещается в багажнике автомобиля.

Британская армия представила беспилотник с реактивным двигателем, который запускает ракеты с лазерным наведением Brimstone, использующиеся ВСУ для уничтожения оккупантов. Об этом сообщает газета The Sun.

Концепт дрона Hydra 400 может нести три разрушительные ракеты Brimstone, причем ракеты можно запустить как одновременно, так и по очереди. Энди Аллен, представляющий компанию-производителя ракет MBDA сказал, что концепция Hydra 400 "изменила правила игры". Источник журналистов The Sun в Министерстве обороны сообщил, что это оружие, впервые разработанное экспериментальной военной командой армии, предоставит войскам "боевой вертолет Apache в багажнике их машины", речь идет о стандартном военном джипе Land Rover.

По данным английского издания, подготовка и запуск Hydra 400 занимает у обслуживающего персонала всего шесть минут, а применяемые ракеты Brimstone могут поразить танк на расстоянии в 30 километров от беспилотника. В движение дрон приводиться с помощью шести реактивных двигателей, вращающих винты и увеличивающих подъемную силу беспилотника.

Концепт Hydra 400 должны испытать уже ближе к концу года на крупных военных учениях после того, как ракеты Brimstone прекрасно показали себя в Украине, пробивая танки российской армии. Однако источник издания предупредили, что британская бюрократическая волокита означает, что может пройти до пяти лет, прежде чем Hydra 400 получит разрешение на стрельбу Brimstones на британских полигонах.

Ранее Фокус сообщал, что Великобритания передает Украине 23 разведывательные машины Scimitar. Десятки разведывательных машин пройдут ремонт и техническое обслуживание прежде чем отправиться в украинскую армию.

Кроме этого, Великобритания предоставила ВСУ десятки бронеавтомобилей Wolfram под ракеты Brimstone. В первые дни полномасштабного вторжения Киев умолял предоставить технику для противодействия тяжелой бронетехнике ВС РФ. Тогда британские военные разработали наземную платформу Wolfram, выпускающую ракеты Brimstone.