С лазерным наведением: Британия предоставила Украине современные ракеты Brimstone, - Telegraph

Дальность пуска высокоточных британских ракет нового поколения в два раза выше, чем у их предшественников, ранее предоставленных Украине.

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Великобритания передала Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2, которые поступили на вооружение королевских Военно-воздушных силы в 2016 году. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

В издании пишут, что усовершенствованные ракеты Brimstone оснащены лазерной системой самонаведения. Это позволяет с большой точностью поражать движущиеся мишени. Кроме того, Brimstone 2 эффективны против современных видов брони.

При запуске из самолета, дальность полета ракет составляет 60 километров, а при использовании наземных пусковых установок – 12 километров. Таким образом, Brimstone 2 может долететь в два раза дальше, чем Brimstone.

В британской армии для запуска снарядов подобного типа обычно используют истребители Tornado и Typhoon. В свою очередь, вооруженные силы Украины применяют в этих целях грузовые машины.

По данным журналистов, одна ракета Brimstone 2 стоит примерно 207 тысяч долларов.

Что такое Brimstone 2?

Brimstone – это высокотехнологичная самонаводящаяся ракета класса "воздух-земля", которая была разработана для ВВС Великобритании. Характеристики второй версии были значительно улучшены, по сравнению с первой. В 2016 году Brimstone 2 дополнительно модернизировали за счет внедрения нечувствительного ракетного двигателя и боеголовки. Ракета Brimstone широко использовалась в операциях в Афганистане, Ливии, и Сирии.

Напомним, что во время визита в Киев, премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о предоставлении Украине современных систем противовоздушной обороны. На усиление украинского ПВО в Британии выделили 50 миллионов фунтов стерлингов.

Еще Фокус писал о том, что Вооруженные силы Украины получили турецкие высокоточные ракеты TRLG-230. Кроме того, Турция передала Украине наземное оборудование РЭБ и оборудование для беспилотников Bayraktar TB2.