З лазерним наведенням: Британія надала Україні сучасні ракети Brimstone, — Telegraph

Дальність пуску високоточних британських ракет нового покоління вдвічі вища, ніж у їхніх попередників, раніше наданих Україні.

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Великобританія передала Україні модернізовані високоточні ракети Brimstone 2, які надійшли на озброєння королівських Військово-повітряних сил у 2016 році. Про це повідомляє газета The Daily Telegraph.

У виданні пишуть, що вдосконалені ракети Brimstone мають лазерну систему самонаведення. Це дозволяє з великою точністю вражати мішені, що рухаються. Крім того, Brimstone 2 є ефективними проти сучасних видів броні.

При запуску з літака дальність польоту ракет становить 60 кілометрів, а при використанні наземних пускових установок – 12 кілометрів. Таким чином, Brimstone 2 може долетіти вдвічі далі, ніж Brimstone.

У британській армії для запуску таких снарядів зазвичай використовують винищувачі Tornado і Typhoon. У свою чергу, збройні сили України застосовують з цією метою вантажні машини.

За даними журналістів, одна ракета Brimstone 2 коштує приблизно 207 тисяч доларів.

Що таке Brimstone 2?

Brimstone — це високотехнологічна ракета класу "повітря-земля", що самонаводиться, яка була розроблена для ВПС Великобританії. Характеристики другої версії були значно покращені порівняно з першою. У 2016 році Brimstone 2 додатково модернізували за рахунок впровадження нечутливого ракетного двигуна та боєголовки. Ракета Brimstone широко використовувалася в операціях в Афганістані, Лівії та Сирії.

Нагадаємо, що під час візиту до Києва прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак повідомив про надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони. На посилення українського ППО у Британії виділили 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ще Фокус писав, що Збройні сили України отримали турецькі високоточні ракети TRLG-230. Крім того, Туреччина передала Україні наземне обладнання РЕБ та обладнання для безпілотників Bayraktar TB2.