"Комета" уже не спасает: ВСУ "пробили" новую систему защиты дронов Shahed, — Генштаб

Украинские войска пока могут подавлять российские модули, установленный на дронах-камикадзе и управляемых бомбах, но скоро в РФ могут придумать что-то новое.

Украинские военные научились обходить российскую систему защиты от средств радиоэлектронной борьбы "Комета-М", которую применяют в дронах-камикадзе Shahed и управляемых бомбах. Об этом рассказал глава управления РЭБ и кибербезопасности Генштаба ВСУ полковник Иван Павленко в интервью "Украинской правде", опубликованном во вторник, 12 сентября.

"Мы уже имеем возможность противодействовать этой системе", — сказал Павленко.

Военный однако призвал относиться к этой "победе" осторожнее, так как сейчас в сфере радиоэлектроники происходит противостояние между Украиной и Россией. Если одна сторона воплощает в жизнь какое-то новое решение, другая сразу же начинает искать этому техническому новшеству средство противодействия.

"Соответственно, завтра они (российские оккупанты, — ред.) придумают что-то другое, и мы создадим другие системы радиоэлектронной борьбы, которые будут эффективно влиять на эти средства. Это непрерывный процесс", — подчеркнул глава управления РЭБ.

Напомним, ранее стало известно, что РФ серьезно усовершенствовала дроны "Shahed", которыми атакует Украину. Производители ударного дрона заменили спутниковую CRPA антенну иранского производства на CRPA антенну "Комета-М" в специальной коробке.

Разработанное в РФ устройство "Комета" еще недавно очень усложняло работу украинских комплексов радиоэлектронной борьбы, предназначенных для подавления беспилотников. Это устройство россияне начали ставить и на модули планирования и коррекции для авиационных бомб, чтобы ничто не мешало им попадать в нужную цель. Приемник был создан для защиты навигационных сигналов от преднамеренных и непреднамеренных помех для стабилизации сигналов спутниковых навигационных систем. Производителем заявлено, что в ряде экспериментов показано, что "Комета" выдерживает уровень помех в 100 000 раз выше, чем для обычного приемника.

Также оккупанты расхваливают новый комплекс РЭБ "Гарпия". По идее система должна глушить практически все дроны в радиусе до 2 км, но украинский эксперт Сергей (Флеш) Бескрестнов подчеркивает, что они просто могут развалиться в настоящих боевых условиях.