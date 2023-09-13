Apple представила iPhone 15: новые дизайны, камеры, зарядка и необычные функции (видео)

Apple впервые в истории выпустила iPhone с универсальным разъемом USB Type-C. Смартфоны поступят в продажу с 22 сентября по цене от $799 до $1199.

Apple 12 сентября представила в городе Купертино (штат Калифорния, США) новую линейку смартфонов, которая включает модели iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Об этом идет речь в пресс-релизе на сайте Apple.

Модели линейки iPhone 15 поступят в продажу 22 сентября. Все смартфоны изготовленны из прочного, но легкого титана аэрокосмического класса, что делает их самыми легкими моделями Apple Pro за всю историю. Они также получили большие экраны, особую область Dynamic Island и улучшенные камеры. Расскажем обо всех моделя по порядку.

iPhone 15 and iPhone 15 Plus

Apple анонсировала iPhone 15 и iPhone 15 Plus, которые впервые получили цветное заднее стекло с потрясающей текстурированной матовой поверхностью и новым контурным краем алюминиевого корпуса. Смартфоны имеют великолепный новый дизайн, Dynamic Island (инновационный способ взаимодействия с важными оповещениями и интерактивными действиями, — ред.), мощную основную камеру на 48 МП и процессор A16 Bionic.

Основная камера позволяет владельцу делать фотографии со сверхвысоким разрешением, а новая опция 2-кратного телеобъектива дает ему в общей сложности три уровня оптического зума — как если бы у телефона была третья камера. Благодаря интеллектуальной интеграции аппаратного и программного обеспечения дополнительная опция 2-кратного телефото предоставляет пользователям три уровня масштабирования оптического качества — 0,5x, 1x, 2x — впервые в системе с двумя камерами iPhone. F cъемка ночью становится еще лучше благодаря улучшениям ночного режима, включая более четкие детали и более яркие цвета.

Смартфоны будут доступны в пяти потрясающих новых цветах: розовом, желтом, зеленом, синем и черном.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут доступны в пяти потрясающих новых цветах: черном, синем, зеленом, желтом и розовом. Фото: Apple

"iPhone 15 и iPhone 15 Plus представляют собой огромный шаг вперед благодаря инновационным камерам, которые вдохновляют на творчество, интуитивно понятному Dynamic Island и таким функциям, как помощь на дороге через спутник", — сказала на презентации вице-президент Apple Кайанн Дранс.

Известно, что оба телефона будут доступны с дисплеями размером 6,1 и 6,7 дюйма. Элегантный интерфейс плавно расширяется и адаптируется, чтобы пользователи могли видеть, к примеру, следующее направление в картах или легко управляли музыкой.

Дисплей Super Retina XDR отлично подходит для просмотра контента. Пиковая яркость HDR теперь достигает 1600 нит, поэтому фотографии и видео HDR выглядят лучше, чем когда-либо. А в солнечную погоду пиковая яркость на открытом воздухе достигает 2000 нит — вдвое выше, чем у предыдущего поколения.

Кроме того, внутренняя конструкция iPhone 15 и iPhone 15 Plus обеспечивает высокую и продолжительную производительность, одновременно повышая простоту и доступность ремонта.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus имеют новый контурный край и прочное цветное заднее стекло Фото: Apple

Быстрый и эффективный чип A16 Bionic обеспечивает хорошую производительность iPhone 15 и iPhone 15 Plus, поддержку Dynamic Island, возможности вычислительной фотографии и многое другое. Благодаря двум высокопроизводительным ядрам, которые потребляют на 20 процентов меньше энергии, и четырем высокоэффективным ядрам, 6-ядерный процессор работает быстрее, чем предыдущее поколение. А 5-ядерный графический процессор имеет на 50 процентов большую пропускную способность памяти, обеспечивая плавную графику при потоковой передаче видео и играх.

Кроме того линейка Apple предлагает критически важные функции безопасности в новом телефоне для оказания помощи в наиболее важные моменты, включая Crash Detection и Emergency SOS через спутник.

Линейка iPhone 15 предлагает новые удобные способы зарядки, поиска друзей в оживленных местах и ​​оставаться на связи во время путешествий. Обе модели используют разъем USB‑C — общепринятый стандарт для зарядки и передачи данных, позволяющий заряжать iPhone, Mac, iPad и обновленные AirPods Pro (2-го поколения) с помощью одного и того же кабеля.

Также iPhone 15 и iPhone 15 Plus оснащены iOS 17, что делает iPhone еще более персонализированным и интуитивно понятным благодаря новым возможностям.

Сколько стоят iPhone 15 и iPhone 15 Plus

По информации разработчиков, iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут доступны с объемом памяти 128, 256 и 512 ГБ по цене от 799 долларов США или 33,29 долларов США в месяц и 899 долларов США или 899 долларов США (США). 37,45 долларов США в месяц соответственно.

"Это самая профессиональная линейка, которую мы когда-либо создавали, с современной титановой конструкцией, лучшей системой камер iPhone, позволяющей кардинально изменить правила игры, и чипом A17 Pro, открывающим новую главу производительности игр, никогда ранее не встречавшихся на iPhone", — сказал вице-президент Apple по международному маркетингу Грег Джосвиак во время своего выступления.

Он добавил, что 15 Pro и iPhone 15 Pro Max представляют собой лучшие экземпляры по дизайну из линейки Apple и являются первыми в отрасли инновации, которая помогают обогатить повседневную жизнь пользователей, позволяя им раскрыть свой творческий потенциал.

Новые iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max: что о них известно

Новый дизайн смартфонов имеет контурные края и настраиваемую кнопку действия, позволяющую пользователям персонализировать работу с iPhone. Мощные обновления камеры позволяют использовать эквивалент семи профессиональных объективов с невероятным качеством изображения, включая более совершенную систему основной камеры 48 МП. Она теперь поддерживает новое сверхвысокое разрешение 24 МП по умолчанию, что позволяет создавать совершенно новое поколение портретов с контролем фокусировки и глубины.

Кроме того A17 Pro открывает игровой процесс нового уровня и профессиональную производительность. А, благодаря добавлению спутниковой помощи на дороге, линейка iPhone 15 Pro опирается на инновационную спутниковую инфраструктуру Apple, позволяющую подключать пользователей и помогать им в случае возникновения проблем с автомобилем, когда они находятся вне сети.

Дизайн iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут доступны в четырех потрясающих новых цветах: черный титан, белый титан, синий титан и натуральный титан.

Обе модели имеют новую изысканную текстуру, контурные края и самые тонкие рамки на iPhone. Линейка Pro рассчитана на длительный срок службы и поэтому сочетает в себе прочность титана с самым прочным задним стеклом в смартфоне и ведущим в отрасли керамическим экраном на передней панели.

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут доступны в четырех потрясающих новых цветах: черный титан, белый титан, синий титан и натуральный титан. Фото: Apple

Какие обновления получили новые смартфоны от Apple

Совершенно новая кнопка "Действие" заменяет однофункциональный переключатель, используемый для переключения между звонком и беззвучным режимом. Она предлагает пользователям дополнительные возможности между быстрым доступом к камере или фонарику. Жест нажатия и удержания с точно настроенной тактильной обратной связью и визуальными подсказками на динамическом острове гарантируют, что новая кнопка запускает запланированное действие.

В новых смартфонах также есть активация голосовых заметок, режимов фокусировки, перевода и специальных возможностей, таких как лупа.

Линейка iPhone 15 Pro предлагает новые удобные способы зарядки, поиска друзей в оживленных местах и ​​оставаться на связи во время путешествий. Обе модели используют разъем USB‑C — общепринятый стандарт для зарядки и передачи данных, позволяющий заряжать iPhone, Mac, iPad и обновленные AirPods Pro (2-го поколения) с помощью одного и того же кабеля. Пользователи также могут заряжать AirPods или Apple Watch напрямую от iPhone с помощью разъема USB‑C.

Также отметим, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max созданы с учетом защиты окружающей среды. В смартфонах теперь используется больше переработанного материала: каркас из 100 процентного переработанного алюминия и аккумулятор на 100 % из переработанного кобальта — оба впервые для Apple.

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max оснащены A17 Pro

A17 Pro — это 3-нанометровый чип. A17 Pro вносит улучшения во весь чип, включая самый крупный редизайн графического процессора в истории Apple. Новый процессор работает до 10 процентов быстрее благодаря улучшениям микроархитектуры и дизайна. A17 Pro включает в себя специальный декодер AV1, обеспечивающий более эффективное и высококачественное видео для потоковых сервисов. Кроме того, новый USB-контроллер впервые обеспечивает скорость USB 3 на iPhone, теперь поддерживая гораздо более высокие скорости передачи и вывод видео до 4K при 60 кадрах в секунду HDR.

А новый 6-ядерный графический процессор в A17 Pro расширяет возможности iPhone, обеспечивая мобильные игры нового уровня с быстрой и эффективной производительностью и аппаратно-ускоренной трассировкой лучей.

В новых смартфонах также есть активация голосовых замето Фото: Apple

Камеры

Благодаря самой профессиональной системе камер? Apple пользователи получат новые мощные функции и эквивалент семи объективов камеры в своем кармане, включая 5x с фокусным расстоянием 120 мм на iPhone 15 Pro Max.

Благодаря возможностям вычислительной фотографии, основная камера 48 МП, созданная специально для линейки Pro, дает пользователям еще больше гибкости с новым 24-мегапиксельным сверхвысоким разрешением по умолчанию. Основная камера позволяет пользователям переключаться между тремя популярными фокусными расстояниями — 24 мм, 28 мм и 35 мм — и даже выбирать одно из них в качестве нового значения по умолчанию.

Разработчики отмечают, что впервые их пользователи могут снимать портреты, не переключаясь в специальный режим. Когда в кадре находится человек, собака или кошка или когда пользователь нажимает кнопку фокусировки, iPhone автоматически фиксирует информацию о глубине. Это значит, что позже владельцы новых телефонов смогут превратить снятые фотографии в потрясающие портреты в приложении "Фото".

Благодаря самой профессиональной системе камер? Apple пользователи получат новые мощные функции Фото: Apple

Интернет в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max теперь поддерживают Wi-Fi 6E для повышения производительности беспроводной связи, включая увеличение скорости до 2 раз. Кроме того смартфоны оснащены сверхбыстрым 5G.

Сколько стоят iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Производитель уверяет, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут доступны в цветах: черный титан, белый титан, синий титан и натуральный титан. iPhone 15 Pro остается по той же стартовой цене — 999 долларов США или 41,62 доллара США в месяц и доступен с объемом памяти 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Стоимость iPhone 15 Pro Max начинается от 1199 долларов США или 49,95 долларов США в месяц и доступна с объемом памяти 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Купить смартфоны в магазине можно будет, начиная с 22 сентября.

Напомним, 1 сентября стало известно, что дизайнеры создали версию будущего смартфона Apple за полмиллиарда долларов. По слухам, стоимость iPhone 15 будет начинаться с 1000 долларов, а самый крупный в линейке — iPhone 15 Pro Max — будет стоить 2200 долларов.

Также мы писали о том, что одним из самых больших изменений 15-го поколения iPhone может стать появление зарядки USB-C, поскольку Евросоюз обязал разработчиков оснащать такими портами все новые телефоны, которые хотят продавать в регионе в 2024 году.