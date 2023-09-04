Самые ожидаемые смартфоны осени 2023 года: что нового готовят Apple, Samsung и другие

До конца 2023 года в продаже должны появиться как минимум пять интересных новинок: iPhone 15, OnePlus V Fold, Google Pixel 8, Samsung Galaxy S23 FE и Sony Xperia 5 V.

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Наступила осень, а значит — производители традиционно готовятся выпустить на мировой рынок новые смартфоны. Фокус расскажет о лучших моделях, которые выйдут в 2023 году.

Многие разработчики держат в тайне подробности о дате выхода и технических характеристиках своих будущих смартфонов, поэтому информация часто поступает не из официальных источников, а от инсайдеров и опытных обозревателей, уже знакомых со стратегиями компаний. Создатели могут также переносить запланированные презентации и анонсы, чтобы доделать свои устройства, исправить выявленные недостатки и тому подобное, все это нужно учитывать при выборе модели, которая еще не вышла на рынок.

Аналитик сайт СNET Лиза Эдичико считает, что главными новинками 2023 года среди смартфонов станут iPhone 15, Pixel 8 и складной OnePlus — с них мы и начнем.

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iPhone 15 — что нового даст Apple своим поклонникам

Apple обычно представляет свои новые смартфоны в сентябре, и пока нет никаких признаков того, что в 2023 году будет иначе. Одним из самых больших изменений 15-го поколения iPhone может стать появление зарядки USB-C, поскольку Евросоюз обязал разработчиков оснащать такими портами все новые телефоны, которые хотят продавать в регионе в 2024 году. Apple публично согласилась соблюдать эти правила, но пока непонятно, переведет ли она свои продукты на новый стандарт уже в 2023 году, а также будет ли разъем у всех смартфонов или только выпущенных для европейского рынка.

Агентство Bloomberg пишет, что Apple также может уменьшить рамки дисплея iPhone 15 Pro с 2,2 мм до 1,5 мм, используя технологию формования с впрыском под низким давлением (LIPO). Еще в новом iPhone должен появиться Dynamic Island — область на экране в форме овала, которая скрывает камеру, выводит различные уведомления и заменяет "вырез".

Так могут выглядеть новые Iphone 15 от Apple Фото: 9to5mac.com

Помимо новых экранов, 15-е поколение iPhone станет самым большим обновлением с тех пор, как в 2020 году Apple внедрила 5G-связь. Как ожидается, iPhone 15 и 15 Plus будут похожи на предыдущие модели, но получат более производительный 3-нанометровый чип на замену А16 и улучшенную камеру.

Версии Pro получат новый дизайн, заменив блестящие края из нержавеющей стали, где остаются отпечатки пальцев, на более прочный и легкий титан. Apple давно стремилась использовать титан в iPhone, и довольно успешно протестировала этот материал в последних часах Apple Watch. Заднюю панель из матового стекла решили сохранить, но края, соединяющие боковую и переднюю часть, сделали менее острыми.

iPhone 15 Pro (справа) должен получить камеру намного крупнее, чем у 14 Pro и 11 Pro Фото: 9to5mac.com

Есть информация, что создатели добавят сенсорные кнопки с тактильной обратной связью: регулировку громкости, переключатель отключения звука/звонка и кнопку питания. Разработчик Стив Мозер из MacRumors обнаружил в iOS 17 код, намекающий на возможные варианты кнопки. Предполагается, что вы сможете выбирать среди нескольких возможностей: стандартный механизм отключения звука, режим фокусировки, такой как "Не беспокоить", включение камеры, включение фонарика, открытие функций специальных возможностей или перевода текста.

Bloomberg ожидает, что модели iPhone 15 будут стоить дороже своих предшественников, учитывая титановые детали и более качественные камеры. Уже сейчас за титановые часы Apple просит на $100 больше, чем такие же из нержавейки — таким образом можно ожидать, что смартфоны будут стоить от $900 за базовую модель.

Sony Xperia 5 V — флагман первого эшелона

Как пишет Android Authority, 1 сентября на выставке IFA 2023 в Берлине Sony анонсировала свой новый смартфон Xperia 5 V, но не назвала конкретную дату выхода, пообещав начать продажи в конце месяца в США, Великобритании, Европе и некоторых частях Азии. Европейская цена модели уже известна — 999 евро (около $1084).

Sony Xperia 5 V получил чип Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти (поддерживает SD-карты до 1 ТБ), OLED-экран с диагональю 6,1 дюйма, разрешением FullHD+ и частотой обновления 120/60 Гц. Кроме того, аппарат оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч со скоростью проводной зарядки 30 Вт и беспроводной скоростью 18 Вт, а также двойными стереодинамики, звучание которых улучшают технологии 360 Reality Audio и Sony Digital Sound Enhancement Engine.

Смартфон Sony Xperia V уже официально анонсировали Фото: Sony

В Xperia 5 V встроили основную камеру Exmor T на 52 МП (1/1,35 дюйма, OIS) с эффективным разрешением 48 МП, что поднимает его на один уровень с лучшими "камерофонами". В распоряжении пользователей будет фронтальная камера на 12 МП, а также сверширокоугольная камера на 12 МП, но разработчики отказались от телеобъектива.

TechRadar обратил внимание, что Sony позиционирует Xperia 5 V как смартфон, предназначенный для "творческой молодой аудитории", которая активно снимает, публикует и потребляет контент. Издание пришло к выводу: модель призвана конкурировать с популярнейшими флагманами от Samsung Galaxy A54 до iPhone 14 и выше.

OnePlus V Fold — первый опыт

В феврале президент OnePlus Киндер Лю заявил, что компания выпустит свой первый складной смартфон во второй половине 2023 года, и пока его нет в продаже. Разработчики еще не раскрыли никаких подробностей о самом устройстве, а также о том, когда она планирует выпустить телефон и сколько он может стоить, но некоторая информация успела просочиться в Сеть. Сайт Pocket-Lint приводит слухи, что бренд выпустит складные смартфоны как горизонтального, так и вертикального типа, возможно, это будут доработанные версии Oppo Find N2 и Find N2 Flip.

Предварительное изображение смартфона OnePlus V Fold

Известный блогер Стив Хеммерстоффер (более известный как OnLeaks) поделился данными о телефоне в блоге MySmartPrice. Предполагается, что складной OnePlus V Fold будет иметь 7,8-дюймовый внутренний экран (больше, чем у Galaxy Z Fold 5), а также тройную камеру с 48-мегапиксельной широкоугольной и сверхширокоугольной камерами и 64-мегапиксельный телеобъектив. Высока вероятность, что он будет работать на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Предварительное изображение смартфона OnePlus V Fold в разложенном виде Фото: SmartPrix

Как пишет CNET, OnePlus прославился хорошими устройствами, которые стоят гораздо дешевле флагманов Samsung и Apple. Лиза Эдичико надеется, что складной смартфон обойдется дешевле Galaxy Z Fold 5, продающегося за $1800. У Oppo, материнской компании OnePlus, уже вышел Find N2, который называют самым легким складным телефоном, и OnePlus V Fold может унаследовать его преимущества.

Предварительное изображение смартфона OnePlus V Fold — полный разворот Фото: SmartPrix

Google Pixel 8 — новый чип Google Tensor G3

Камила Войцеховская, которая следит за утечками информации, поделилась с блогом 91mobiles, что Pixel 8 Pro получит датчик температуры, и это станет самым крупным обновлением линейки. Как сообщает немецкий сайт WinFuture, посвященный технике, в общедоступном коде обнаружили упоминания двух невыпущенных смартфонов Pixel под кодовыми названиями "Шиба" и "Хаски", оснащенных загадочным процессором Zuma. Исследователи также пришли к выводу, что устройства будут работать на Android 14 и получат 12 ГБ оперативной памяти.

Предположительный рендер смартфона Pixel 8 Pro Фото: SmartPrix

Стив Хеммерстоффер опубликовал изображения, которые могут быть рендерами Pixel 8 и Pixel 8 Pro — два новых телефона будут иметь схожий дизайн с более мягкими краями по сравнению с Pixel 7 и 7 Pro. Другой источник, Йогеш Брар, говорит, что Pixel 8 оснастят новым чипом Google Tensor G3, 50-мегапиксельной основной камерой и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Судя по этой утечке, Pixel 8 должен поступить в продажу в начале октября по цене от $649 долларов.

Фото: SmartPrix Фото: SmartPrix

The Tech Outlook со слов информатора Параса Гуглани пишет, что Google Pixel 8 будет доступен на европейском рынке в двух вариантах памяти: 128 ГБ и 256 ГБ, а также в четырех цветах: ореховом, обсидиановом, розовом и мятном. Что касается цен, вариант хранилища емкостью 128 ГБ будет стоить 874,25 евро, включая 23% НДС (без НДС — 710,77 евро). Вариант с объемом памяти 256 ГБ будет стоить 949,30 евро с НДС 23% (без НДС — 771,79 евро).

Сайт также выяснил, что смартфон Pixel 8, скорее всего, получит аккумулятор емкостью 4485 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 24 Вт, а Pixel 8 Pro может быть оснащен более крупной батареей емкостью 4950 мАч с такой же быстрой зарядкой, но мощностью 27 Вт. Смартфон Pixel 8 также был сертифицирован сертификационным органом WPC и подтверждено, что он поддерживает функцию беспроводной быстрой зарядки мощностью 12 Вт.

Samsung Galaxy S23 FE — мощный и "народный"

Согласно данным сайта Gizmochina, Samsung планирует выпустить несколько смартфонов и планшетов в четвертом квартале 2023 года, в том числе смартфон Galaxy S23 FE, ставший объектом многочисленных слухов. Модель уже мелькала в публичных сертификатах и ​​утечках, а устройство с номером модели SM-S711B/DS недавно получило сертификат Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда, что свидетельствует о скором выпуске в регионе. Согласно документу, гаджет сможет работать в сетях 2G, 3G, 4G и 5G.

Эксперты Gizmochina изучили различные утечки и сертификаты, чтобы определить вероятные характеристики Samsung Galaxy S23 FE, хотя производитель пока держит их в секрете. Предполагается, что смартфон получит 6,4-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC или Exynos 2200 в зависимости от региона, а также до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфоны Samsung Galaxy S23 и S23 PLUS — Galaxy S23 FE должен унаследовать их дизайн Фото: Samsung

Samsung Galaxy S23 FE могут оснастить модулем, объединяющим основную камеру на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный датчик на 8 МП и телеобъектив на 12 МП. Фронтальной камере приписывают сенсор на 10 МП.

По имеющейся информации, устройство будет работать от аккумулятора емкостью 4500 мАч с технологиями беспроводной и быстрой зарядки мощностью 25 Вт, под управлением операционной системы Android 13 OneUI 5.1. Смартфон будет получать четыре года основных обновлений ОС и пять лет обновлений безопасности.

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