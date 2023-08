Топ-10 лучших ноутбуков и планшетов для учебы: как выбрать гаджет школьнику или студенту

Устройство должно быть не только производительным, но и крепким, чтобы выдержать все тяготы и невзгоды учебного процесса — такие модели есть у Lenovo, Acer, HP, Microsoft, Apple, Acer и Gigabyte.

На носу 1 сентября, студенты и школьники готовятся постигать новые знания. Американское издание PC Mag назвало 10 лучших устройств для учебы в 2023 году — их можно купить и в Украине.

Что нужно школьникам и студентам?

В современном мире учеба уже настолько цифровизирована, что учащиеся не могут обойтись одними тетрадками и учебниками — им необходимы электронные устройства, чтобы искать информацию в интернете, смотреть обучающие фильмы, связываться со сверстниками или преподавателями онлайн, писать рефераты и многое другое. Незаменимым в этом деле станут ноутбуки, поскольку они обладают высокой мощностью, оснащены веб-камерами и при этом достаточно компактны, чтобы легко перевозить их с места на место, например, из родительского дома в общежитие или из аудитории в кафе во время перемены.

Как советует PC Mag, ноутбук для учебы должен быть производительным, достаточно надежным и прослужить как минимум четыре года, чтобы студент успел закончить бакалаврат, а лучше, чтобы продержался еще год или два на магистратуре. При этом стоит учитывать цену, чтобы один гаджет не обошелся семье дороже, чем все обучение в университете. Те же параметры важны и для школы, в идеале, если позволяет бюджет, у гаджета должна быть возможность для дальнейшей модернизации.

Хороший ноутбук позволит заниматься в любом месте Фото: Скриншот

HP Pavilion Plus 14

Одно из лучших предложений ноутбуков для учащихся на рынке, поскольку соответствует всем вышеперечисленным параметрам и стоит 35-40 тысяч гривен в зависимости от комплектации. Преимуществом модели являются тонкий дизайн, мощный процессор и экономный 14-дюймовый OLED-дисплей высокого разрешения (2880x1800). В продаже есть ноутбуки с экранами побольше, но Pavilion Plus 14 идеально подходит для студентов, которым нужен легкий аппарат для повседневных задач, таких как ведение заметок, написание работ или видеосвязь. Из минусов: не самое большое время автономной работы (до 9,5 часа), отсутствие заслонки для веб-камеры (хотя сама она хороша) и портов Thunderbolt 4.

HP Pavilion Plus 14

Apple MacBook Air (M1, конец 2020 г)

Этот ноутбук от Apple оснащен процессором М1, который уступает более мощному M2, но все еще остается хорошим выбором благодаря неплохой производительности, экономности и компактности в своей ценовой категории. При весе 1,29 кг он оснащен качественным 13,3-дюймовым дисплеем Retina, а также одними из лучших клавиатур и тачпадов на рынке, имеет элегантный металлический дизайн, а самое главное — очень емкий аккумулятор, выдерживающий до 29 часов работы. Минусы: всего два порта USB Type-C. Такой ноутбук продается в Украине по цене от 36 тысяч гривен.

Apple MacBook Air

Microsoft Surface Go 2

Surface Laptop Go 2 занимает промежуточную нишу между мини-планшетом Microsoft Surface Go 3 и его основной раскладушкой Surface Laptop 4, имея весьма неплохие характеристики. Он более стильный и лучше сделан, чем многие бюджетные ноутбуки, обладает непривычным квадратным экраном с соотношением сторон 3:2, который позволяет просматривать большую часть веб-страницы или текстового документа без прокрутки (удобно для учебы). Дисплей PixelSense с диагональю 12,4 дюйма имеет не самое лучшее разрешение (1536x1024), зато весит всего 1,2 кг и работает от батареи 12 часов. Другие преимущества модели: качественная сборка, удобная клавиатура, достаточно новый процессор Intel Core i5-1135G7, возможность замены SSD и частей корпуса в случае поломки. Цена на Surface Laptop Go 2 стартует от 25 355 грн.

Microsoft Surface Go 2

Lenovo IdeaPad Slim 7

Отличный выбор для студентов, которым нужен высокопроизводительный и прочный ноутбук. Его можно повсюду носить с собой во время учебы и не бояться случайных повреждений благодаря легкому (1,36 кг) и крепкому корпусу из магниевого сплава, армированного углеродным волокном. Сенсорный OLED-экран с диагональю 14 дюймов отлично подходит для создания заметок, просмотра сайтов или фильмов в свободное время, а восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 справится даже со сложными задачами. Есть у модели и пара недостатков: тусклая подсветка клавиатуры и отсутствие встроенных портов HDMI и USB Type-A — для подключения придется использовать адаптер. Цена Lenovo IdeaPad Slim 7 — от 24 тысяч грн.

Lenovo IdeaPad Slim 7

Lenovo IdeaPad Flex 5

Выгодным отличием сего продукта от Lenovo является конструкция-трансформер, она позволяет использовать устройство не только как ноутбук, но и как планшет, а с усиленными петлями оно прослужит очень долго. На ярком сенсорном IPS-экране легко читается текст, так на нем еще и можно писать с помощью специального пера (его стоит купить отдельно). Не стоит забывать о производительности выше среднего, наличии множества портов, включая USB и USB-C, удобной клавиатуре и тачпаде. Единственный недостаток — небольшое время работы от батареи (около 10 часов). Цена в Украине начинается от 20 тысяч гривен.

Lenovo IdeaPad Flex 5

Microsoft Surface Pro 9

Еще один трансформер, который обозреватели считают лучшим планшетом для ведения конспектов, вот только нужно выбрать версию на базе процессора Intel Core. Устройство хвалят за хорошую производительность,

длительное временя автономной работы (около 13 часов) экрану с соотношением сторон 3:2, удобный для работы с пером. Полезными преимуществами являются также два порта Thunderbolt 4 (USB-C), возможность заменить жесткий диск и клавиатуру, превращающую планшет в компактный ноутбук. Вот только за версию с 16 ГБ оперативной памяти украинцам придется отдать как минимум 34 тысячи грн.

Microsoft Surface Pro 9

Lenovo IdeaPad Duet 5

Альтернатива Microsoft Surface Pro 9, которая хорошо подходит для использования в разных местах, даже в дороге, благодаря хорошей сборке и надежной съемной конструкции. В комплект входит клавиатура и планшет с четким и ярким дисплеем с разрешением 2,5K, подходящим как для учебы, так и для развлечений, несмотря на сравнительную небольшую вычислительную мощность, отсутствие поддержки Thunderbolt и ограниченную память (128 ГБ), которую нельзя расширить. Lenovo IdeaPad Windows Duet 5 в комплекте со стилусом в Украине стоит 37 800 грн.

Lenovo IdeaPad Duet 5

Dell XPS 15

Модель 2023 года выпуска в разы дороже всех предыдущих, но может стать практически полной заменой настольного компьютера. Оснащенная Intel Core i7-13700H 13-го поколения, графикой Nvidia GeForce RTX 4070 и OLED-дисплеем 4K, эта машина справится с любыми вычислениями или созданием контента, в том числе с редактированием видео. Он готов запускать новейшие игры и фильмы, когда с учебными задачами или работой будет покончено, но при этом достаточно компактный, чтобы без труда носить его на лекции или практические занятия, и автономный — заряда хватает примерно на 14 часов работы. Небольшим недостатком называют отсутствие портов, кроме USB-C, но для этого в комплекте поставляется адаптер. Цена кусается: от 85 470 грн.

Dell XPS 15

Gigabyte Aorus 15 BMF

Во время учебы в университетах часто нужны мощные ноутбуки для домашней работы, но иногда им хочется отдохнуть и развлечься на выходных. Gigabyte Aorus 15 BMF предлагает высокую мощность, прочную конструкцию, множество портов, камеру с разрешением 1080p, внушительный дизайн на уровне премиум-класса и даже приемлемое время автономной работы. Фактически, это игровой ноутбук бюджетной категории, который отлично подойдет для студентов, являясь лучшим соотношением цены и качества среди моделей 2023 года. За такой аппарат придется отдать 46 тысяч грн.

Gigabyte Aorus 15 BMF

Chromebook Acer Spin 514

Хороший вариант для тех, кому нужно часто использовать для учебы такие инструменты, как Google Docs и приложения для Android, но бюджет ограничивает. Модель 2023 года является лучшим в своем классе Chromebook и отличным ноутбуком-трансформером, дополняющим настольные ПК. Процессор AMD Ryzen 5 обеспечивает первоклассную производительность, есть также веб-камера Full HD, модем Wi-Fi 6, порт USB-C и соединение HDMI, аккумулятор, обеспечивающий 13 часов работы без подзарядки, алюминиевый корпус имеет сертификат MIL-STD 810H, позволяющий выдержать суровые условия университетской жизни. Минусы: более дешевое хранилище данных eMMC, устаревшее соотношение сторон экрана 16:9, нет порта Thunderbolt 4 и стилуса в комплекте. Купить Chromebook Acer Spin 514 в Украине можно за 26 750 грн.

Chromebook Acer Spin 514

