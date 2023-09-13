"Совпадение вызывает вопросы": Starlink Илона Маска отключился после атаки на Севастополь

Сбой в работе спутникового интернета длился около часа и почти совпал с ударами по Севастопольскому морскому заводу. Он затронул не только Украину, но и другие страны.

Спутниковый интернет Starlink, который используют Вооруженные силы Украины, перестал работать примерно через полчаса после атаки в Севастополе в ночь на 13 сентября. На это обратило внимание украинское медиа "Телевидение Торонто".

Около 3 часов ночи появились первые сообщения о взрывах в Крыму, где атаковали Севастопольский морской завод, а в 3:33 компания Starlink написала в соцсети Х (Twitter) о масштабном сбое в работе сети. В 4:39 она сообщила о полном возобновлении, но так и не раскрыла причину неполадок.

Временное отключение связи Starlink подтверждает и организация NetBlocks, отслеживающая проблемы с интернетом по всему миру. Ее данные, собранные в реальном времени, показывают, что люди из разных стран не могли пользоваться спутниковой связью около 50 минут. Затронул ли сбой Украину — пока неизвестно, однако только сервис Downdetector получил более 33 тысяч сообщений о проблемах только в США.

График Netblocks показывает сбой в работе Starlink Фото: Скриншот

"Мы не можем утверждать, что эти два события — сбой Starlink и удары по одному во временно оккупированном Севастополе — связаны. Однако это совпадение вызывает вопросы", — пишет "Телевидение Торонто".

Стоит напомнить, что недавно писатель Уолтер Айзексон в своей книге написал, будто в 2022 году Илон Маск приказал тайно отключить сеть Starlink у берегов Крыма. В результате украинские морские дроны потеряли связь и не смогли атаковать флот РФ. По словам писателя, Илон Маск говорил с высокопоставленными российскими политиками и испугался, что Россия ответит ядерными ракетами.

В Х (Twitter) 8 сентября Илон Маск заявил, что не приказывал отключать Starlink. По словам бизнесмена, спутниковый интернет никогда не работал у побережья Крыма, поэтому его технически невозможно заблокировать в этом регионе.

Несколько дней спустя американский сенатор Элизабет Уоррен потребовала проверить деятельность Илона Маска из-за скандала со Starlink. Она предположила, что миллиардер может единолично влиять на внешнюю политику США, которая поддерживает Украину в войне с Россией.