Новый ИИ создает песни и клипы на любой вкус: как получить бесплатный хит (видео)

Нейросеть Suno предсказывает, насколько популярным окажется новое произведение, и даже помогает с авторскими правами.

Система искусственного интеллекта Suno позволяет творить музыку даже тем, у кого нет музыкального слуха и образования. Сайт Geeky-Gadgets рассказывает, как с помощью этого инструмента писать песни и создавать необычные клипы.

В рамках бесплатного плана Suno предлагает до 25 треков в месяц. Доступ к ней можно получить через канал на платформе Discord — там нужно дать чат-боту задачу: в каком стиле и на какую тему ИИ должен сгенерировать песню. Обозреватель Geeky-Gadgets в своем ролике показал, как Suno создала для него композицию в стиле Bluegrass с текстом о веселье.

После создания песни следующим шагом будет создание музыкального видео. Для этого у сервиса есть три различных инструмента на базе искусственного интеллекта: Kyber, Plasma Punk и Decoherence, каждый из них предлагает уникальный подход к созданию видео. Kyber создает видео на основе подсказки и песни, Plasma Punk создает видео на основе текста песни, а Decoherence позволяет более детально редактировать и синхронизировать эффекты с песней. Эти инструменты, если использовать их в сочетании, могут дать фантастические результаты.

Эксперт Geeky-Gadgets дает еще несколько советов, чем вам может помочь музыкальный ИИ Suno.

Создание мелодий: ИИ может генерировать мелодии на основе существующих музыкальных шаблонов, вдохновляя композиторов.

ИИ может генерировать мелодии на основе существующих музыкальных шаблонов, вдохновляя композиторов. Предложения по текстам: ИИ может предлагать идеи для текстов, основанные на теме, настроении или даже шаблонах рифм.

ИИ может предлагать идеи для текстов, основанные на теме, настроении или даже шаблонах рифм. Последовательности аккордов: инструменты искусственного интеллекта могут предлагать последовательности аккордов, соответствующие определенному стилю или настроению.

инструменты искусственного интеллекта могут предлагать последовательности аккордов, соответствующие определенному стилю или настроению. Аранжировка: ИИ может автоматически создавать аранжировки инструментов в зависимости от жанра или желаемого звука.

ИИ может автоматически создавать аранжировки инструментов в зависимости от жанра или желаемого звука. Создание битов: алгоритмы искусственного интеллекта могут генерировать биты, соответствующие определенному стилю, ускоряя процесс написания песен.

алгоритмы искусственного интеллекта могут генерировать биты, соответствующие определенному стилю, ускоряя процесс написания песен. Автоматическая транскрипция: искусственный интеллект может транскрибировать существующую музыку в ноты, облегчая совместную работу.

искусственный интеллект может транскрибировать существующую музыку в ноты, облегчая совместную работу. Звуковой дизайн: используйте искусственный интеллект для создания уникальных звуков или инструментов, которые можно использовать в песне.

используйте искусственный интеллект для создания уникальных звуков или инструментов, которые можно использовать в песне. Смешение жанров: искусственный интеллект может помочь смешивать разные жанры для создания инновационных треков.

искусственный интеллект может помочь смешивать разные жанры для создания инновационных треков. Анализ настроений; ИИ может оценить эмоциональный тон текстов, чтобы убедиться, что они соответствуют предполагаемому сообщению.

ИИ может оценить эмоциональный тон текстов, чтобы убедиться, что они соответствуют предполагаемому сообщению. Прогноз рынка: Алгоритмы могут предсказать потенциальный коммерческий успех на основе текущих тенденций.

Алгоритмы могут предсказать потенциальный коммерческий успех на основе текущих тенденций. Языковой перевод : ИИ может переводить тексты песен, делая песни более доступными по всему миру.

: ИИ может переводить тексты песен, делая песни более доступными по всему миру. Мониторинг авторских прав: ИИ может проверять наличие непреднамеренного плагиата в мелодиях или текстах песен.

Как создавать музыку с помощью ИИ

Ранее Фокус сообщал, что ИИ уже "воскрешает" знаменитостей, но живые актеры против такого "бессмертия". Звезды Голливуда и сценаристы продолжают забастовку и одной из причин как раз был искусственный интеллект.