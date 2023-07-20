ИИ уже "воскрешает" знаменитостей, но живые актеры против такого "бессмертия": в чем причина

Звезды Голливуда и сценаристы недавно объявили забастовку и одной из причин как раз был искусственный интеллект.

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Икона стиля 50-х и один из самых узнаваемых образов той эпохи Джеймс Дин, трагически погибший 68 лет назад, снова вернется на экраны с помощью ИИ. BBC посвятила огромный материал новым инструментам, которые помогут "воскрешать" умерших звезд Голливуда и рассмотрел причины, по которым сегодняшние актеры категорически против своих "цифровых клонов". Фокус вкратце познакомит вас с основными аспектами этого исследования британских коллег и расскажет, почему сценарий первой серии 6-го сезона "Черного зеркала" с Сальмой Хайек может очень скоро стать реальностью.

Кого и как "воскрешают" нейросети

Конечно, прежде всего речь идет об оцифровывании исходного киноматериала, фотографий и портретов. Благодаря нейросетям и современному ПО "цифровая копия" актера, такого, например, как Джеймс Дин, который появится в фильме "Назад в Эдем" будет очень точна: копия Дина будет двигаться, говорить и вести диалоги с живыми коллегами, словно это происходит в реальности.

Для достижения фотореалистичности бесчисленное количество изображений сканируется, настраивается на высокое разрешение и обрабатывается командой цифровых экспертов с использованием передовых технологий. Добавьте аудио, видео и искусственный интеллект, и внезапно эти материалы станут строительными блоками цифрового клона актера.

Легенда 50-х Джеймс Дин появится на киноэкране благодаря ИИ Фото: Открытые источники

Более того, ИИ-аватар Джеймса Дина сможет не только играть роль на плоском экране в "Назад в Эдем" (и, возможно, в других фильмах, если публика благосклонно примет цифрового клона актера), но взаимодействовать с аудиторией на интерактивных платформах, включая дополненную реальность, виртуальную реальность и игры.

Имидж Джеймса Дина — один из сотен, представленных WRX и дочерней лицензионной компанией CMG Worldwide, включая Амелию Эрхарт, Бетти Пейдж, Малкольма Икс и Розу Паркс. Да-да, компании используют юридические лазейки и неопределенность законов от штата к штату, чтобы присвоить себе "личности" актеров.

И если "оцифровывать" звезд Голливуда прошлого столетия довольно сложно (в наличии лишь киноматериалы и фото), то с современными актерами нет никаких проблем: они снимаются "на цифру", сами выкладывают гигабайты собственных фото в соцсети, а профессиональные фотографы в высоком качестве фиксируют каждый их шаг.

Цифровую копию Кэрри Фишер использовали для продолжения саги "Звездные войны" Фото: Скриншот

Актеры против "вечной жизни"

Казалось бы, каждый актер должен мечтать о том, чтобы его образ "жил веками" и даже после его смерти мог радовать молодых любителей кино, а не только почитателей ретро-картин. Но современные звезды Голливуда недовольны перспективой стать "цифровым клоном".

Например, актриса Сьюзан Сарандон — одна из тех, кто открыто заявляет о своих опасениях и предупреждает, что искусственный интеллект может заставить ее "говорить и делать то, что она не хочет и никогда не стала делать в здравом уме".

Другие ее коллеги опасаются, что их просто заменят алгоритмы искусственного интеллекта и единожды подписав контракт с какой-либо компанией в их услугах никто больше не будет нуждаться – их "цифровой клон" будет делать все что захочет Голливуд, а им разве что будут перепадать "копейки" за использование образа.

Однако эксперты Голливуда по ИИ аргументируют необходимость цифровизации образов большими рисками для живых актеров: что будет, если актер погибнет в разгар съемок фильма и сериала? А ведь его тогда можно заменить цифровым клоном. К тому же, подобное развитие индустрии создает огромное количество рабочих мест для технических служащих, и даже если какой-то актер останется без работы, то это не сравнится с "общественным благом" для всех остальных.

Кстати, актер Том Хэнкс совсем не против своей "цифровизации". В одном из интервью журналистам он так и сказал: "Завтра меня может сбить автобус, зато моя актерская игра на экране в будущем может жить вечно".

Сьюзан Сарандон на забастовке актеров и сценаристов Голливуда Фото: Скриншот

Право на забвение

На самом деле, это очень сложный вопрос. Оказывается, до момента появления возможности создания цифровых клонов людей с помощью ИИ об этом особо никто не задумывался. Адвокат Эрик Кан, соавтор статьи о правах знаменитостей, говорит, что в каждом штате США разные законодательные нормы на этот счет. В некоторых штатах вообще нет четких прав на гласность для защиты желаний умерших знаменитостей.

Как правило, когда знаменитость умирает, "права на публичность" переходят от знаменитости к ближайшим родственникам или к стороне, получившей эти права в завещании. Но Кан говорит, что даже завещание, которое обычно определяет, кто получит финансовую выгоду от коммерческого использования образа умершей знаменитости, имеет ограниченную юридическую силу, "потому что это односторонний документ". Несколько знаменитостей, таких как Робин Уильямс, смогли использовать завещание, чтобы ограничить использование своего изображения после смерти, но это ограничение истекает через 25 лет.

Образ Мэрилин Монро нельзя использовать для порно, но если бы родственники разрешили, то все было бы законно Фото: Фото из открытых источников

Конечно, есть нормы, по которым образ умершего актера нельзя использовать неэтично. Например, никто не разрешит "оцифровать" Мэрилин Монро для съемок в порнофильме, если ее завещание говорило об обратном. Так же существует федеральный закон Лэнхэма который запрещает использовать образ умерших знаменитостей в ложной или вводящей в заблуждение рекламе.

Но в большинстве случаев, конечно, все зависит от родственников. "Если ваша семья хочет продать вас, а вы мертвы, вы мало что можете сделать", — говорит нью-йоркский адвокат Поу-И Ли. Это означает, что если родственники Мэрилин Монро разрешат использовать ее образ для порно, а прямого запрета от Мэрилин в завещании не было, то это будет законно.

У обычных людей вообще нет "права на забвение"

Оказывается, проблема оцифровки звезд Голливуда – только вершина айсберга. У обычных граждан может быть гораздо меньше контроля над тем, как их цифровое наследие используется после смерти. Когда вы умрете, практически любой может загрузить ваше общедоступное цифровое наследие в программное обеспечение ИИ, чтобы создать бота или интерактивный аватар ИИ.

Опять же, все зависит от законов каждого штата или каждой отдельно взятой страны. Например, в штате Нью-Йорк действительно запрещают использование личных данных людей в определенных гнусных целях, но адвокаты скептически относится к этому. "Мало кто вообще контролирует соблюдение этих правил", — говорят они.

С другой стороны, в США уже появились компании, которые предлагают родственникам умерших создать для них цифровой образ почившего близкого человека. И для некоторых людей такая услуга очень важна, особенно если они очень глубоко переживают потерю. Так что у "оцифровывании личности", как и любой другой проблемы, всегда есть две стороны.

Забастовка актеров Голливуда

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