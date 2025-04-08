Для современных хиппи: в Китае скопировали культовый минивэн Volkswagen 50-х (фото)
Опубликованы первые фото минивэна Skyworth Summer. Китайская модель оказалась до боли похожей на классический Volkswagen T1.
О китайском клоне Volkswagen T1 рассказали на сайте Carscoops.
Новый Skyworth Summer не является точной копией VW T1, который стал культовым благодаря американским хиппи, однако очень напоминает его внешне. У него знакомый силуэт, большие круглые фары и похожие двери. 19-дюймовые диски выдержаны в ретростиле.
Вместе с тем, китайский минивэн занижен, получил обвес и широкую решетку радиатора, а его оптика является светодиодной. К тому же, китайское авто существенно больше по размерам.Важно
Габариты Skyworth Summer:
- длина — 5290 мм;
- ширина — 2060 мм;
- высота — 2000 мм;
- колесная база — 3250 мм.
Салон Skyworth Summer не показали, зато раскрыли его характеристики. Минивэн будет плагин-гибридом с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 156 л. с. и 95-сильным электромотором. Суммарная отдача составляет 218 л. с., а максимальная скорость ограничена на отметке 165 км/ч. Продажи Skyworth Summer стартуют до конца года.
Напомним, что и Volkswagen недавно создал современный вариант минивэна Т1 — электромобиль VW ID.Buzz.
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