Для современных хиппи: в Китае скопировали культовый минивэн Volkswagen 50-х (фото)

Опубликованы первые фото минивэна Skyworth Summer. Китайская модель оказалась до боли похожей на классический Volkswagen T1.

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Новый Skyworth Summer не является точной копией VW T1, который стал культовым благодаря американским хиппи, однако очень напоминает его внешне. У него знакомый силуэт, большие круглые фары и похожие двери. 19-дюймовые диски выдержаны в ретростиле.

Skyworth Summer значительно больше VW T1 Фото: carscoops.com

Вместе с тем, китайский минивэн занижен, получил обвес и широкую решетку радиатора, а его оптика является светодиодной. К тому же, китайское авто существенно больше по размерам.

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Габариты Skyworth Summer:

длина — 5290 мм;

ширина — 2060 мм;

высота — 2000 мм;

колесная база — 3250 мм.

Авто получило плагин-гибридную установку Фото: carscoops.com

Салон Skyworth Summer не показали, зато раскрыли его характеристики. Минивэн будет плагин-гибридом с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 156 л. с. и 95-сильным электромотором. Суммарная отдача составляет 218 л. с., а максимальная скорость ограничена на отметке 165 км/ч. Продажи Skyworth Summer стартуют до конца года.

Напомним, что и Volkswagen недавно создал современный вариант минивэна Т1 — электромобиль VW ID.Buzz.

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