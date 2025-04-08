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Авто

Для современных хиппи: в Китае скопировали культовый минивэн Volkswagen 50-х (фото)

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Фото: carscoops.com | Skyworth Summer напоминает классический Volkswagen T1

Опубликованы первые фото минивэна Skyworth Summer. Китайская модель оказалась до боли похожей на классический Volkswagen T1.

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О китайском клоне Volkswagen T1 рассказали на сайте Carscoops.

Новый Skyworth Summer не является точной копией VW T1, который стал культовым благодаря американским хиппи, однако очень напоминает его внешне. У него знакомый силуэт, большие круглые фары и похожие двери. 19-дюймовые диски выдержаны в ретростиле.

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Skyworth Summer значительно больше VW T1
Фото: carscoops.com

Вместе с тем, китайский минивэн занижен, получил обвес и широкую решетку радиатора, а его оптика является светодиодной. К тому же, китайское авто существенно больше по размерам.

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Габариты Skyworth Summer:

  • длина — 5290 мм;
  • ширина — 2060 мм;
  • высота — 2000 мм;
  • колесная база — 3250 мм.
Skyworth Summer, Volkswagen T1, китайский клон Fullscreen
Авто получило плагин-гибридную установку
Фото: carscoops.com

Салон Skyworth Summer не показали, зато раскрыли его характеристики. Минивэн будет плагин-гибридом с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 156 л. с. и 95-сильным электромотором. Суммарная отдача составляет 218 л. с., а максимальная скорость ограничена на отметке 165 км/ч. Продажи Skyworth Summer стартуют до конца года.

Напомним, что и Volkswagen недавно создал современный вариант минивэна Т1 — электромобиль VW ID.Buzz.

Ранее Фокус рассказывал об электрическом китайском клоне "Гелендвагена".

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