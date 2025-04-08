Для сучасних хіпі: у Китаї скопіювали культовий мінівен Volkswagen 50-х (фото)
Опубліковано перші фото мінівена Skyworth Summer. Китайська модель виявилася до болю схожою на класичний Volkswagen T1.
Про китайський клон Volkswagen T1 розповіли на сайті Carscoops.
Новий Skyworth Summer не є точною копією VW T1, який став культовим завдяки американським хіпі, проте дуже нагадує його зовні. У нього знайомий силует, великі круглі фари та схожі двері. 19-дюймові диски витримані в ретростилі.
Разом з тим, китайський мінівен занижений, отримав обвіс та широку решітку радіатора, а його оптика є світлодіодною. До того ж, китайське авто суттєво більше за розмірами.Важливо
Габарити Skyworth Summer:
- довжина — 5290 мм;
- ширина — 2060 мм;
- висота — 2000 мм;
- колісна база — 3250 мм.
Салон Skyworth Summer не показали, зате розкрили його характеристики. Мінівен буде плагін-гібридом з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 156 к. с. і 95-сильним електромотором. Сумарна віддача становить 218 к. с., а максимальна швидкість обмежена на позначці 165 км/год. Продажі Skyworth Summer стартують до кінця року.
Нагадаємо, що і Volkswagen нещодавно створив сучасний варіант мінівена Т1 — електромобіль VW ID.Buzz.
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