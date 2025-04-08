Для сучасних хіпі: у Китаї скопіювали культовий мінівен Volkswagen 50-х (фото)

Опубліковано перші фото мінівена Skyworth Summer. Китайська модель виявилася до болю схожою на класичний Volkswagen T1.

Related video

Про китайський клон Volkswagen T1 розповіли на сайті Carscoops.

Новий Skyworth Summer не є точною копією VW T1, який став культовим завдяки американським хіпі, проте дуже нагадує його зовні. У нього знайомий силует, великі круглі фари та схожі двері. 19-дюймові диски витримані в ретростилі.

Skyworth Summer значно більший за VW T1 Фото: carscoops.com

Разом з тим, китайський мінівен занижений, отримав обвіс та широку решітку радіатора, а його оптика є світлодіодною. До того ж, китайське авто суттєво більше за розмірами.

Важливо

Дешевший за Duster: найдоступніший кросовер Volkswagen виходить на ринок (фото)

Габарити Skyworth Summer:

довжина — 5290 мм;

ширина — 2060 мм;

висота — 2000 мм;

колісна база — 3250 мм.

Авто отримало плагін-гібридну установку Фото: carscoops.com

Салон Skyworth Summer не показали, зате розкрили його характеристики. Мінівен буде плагін-гібридом з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 156 к. с. і 95-сильним електромотором. Сумарна віддача становить 218 к. с., а максимальна швидкість обмежена на позначці 165 км/год. Продажі Skyworth Summer стартують до кінця року.

Нагадаємо, що і Volkswagen нещодавно створив сучасний варіант мінівена Т1 — електромобіль VW ID.Buzz.

Раніше Фокус розповідав про електричний китайський клон "Гелендвагена".

Також ми писали, що в Україні з'явився новий електричний мінівен Zeekr.