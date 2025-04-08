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Авто

Для сучасних хіпі: у Китаї скопіювали культовий мінівен Volkswagen 50-х (фото)

китайський клон фольксваген, Skyworth Summer, Volkswagen T1, китайський клон
Фото: carscoops.com | Skyworth Summer нагадує класичний Volkswagen T1

Опубліковано перші фото мінівена Skyworth Summer. Китайська модель виявилася до болю схожою на класичний Volkswagen T1.

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Новий Skyworth Summer не є точною копією VW T1, який став культовим завдяки американським хіпі, проте дуже нагадує його зовні. У нього знайомий силует, великі круглі фари та схожі двері. 19-дюймові диски витримані в ретростилі.

китайська копія фольксваген, Volkswagen T1, Skyworth Summer, китайський клон Fullscreen
Skyworth Summer значно більший за VW T1
Фото: carscoops.com

Разом з тим, китайський мінівен занижений, отримав обвіс та широку решітку радіатора, а його оптика є світлодіодною. До того ж, китайське авто суттєво більше за розмірами.

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Габарити Skyworth Summer:

  • довжина — 5290 мм;
  • ширина — 2060 мм;
  • висота — 2000 мм;
  • колісна база — 3250 мм.
Skyworth Summer, Volkswagen T1, китайський клон Fullscreen
Авто отримало плагін-гібридну установку
Фото: carscoops.com

Салон Skyworth Summer не показали, зате розкрили його характеристики. Мінівен буде плагін-гібридом з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 156 к. с. і 95-сильним електромотором. Сумарна віддача становить 218 к. с., а максимальна швидкість обмежена на позначці 165 км/год. Продажі Skyworth Summer стартують до кінця року.

Нагадаємо, що і Volkswagen нещодавно створив сучасний варіант мінівена Т1 — електромобіль VW ID.Buzz.

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