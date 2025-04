Дроны-камикадзе с искусственным интеллектом – новая разработка КНДР

Северная Корея довольно успешно модернизирует свою огромную армию. Главная цель вооруженных сил КНДР – уничтожить в войне южнокорейские вооруженные силы, поддерживаемые США. Но также Пхеньян заинтересован в том, чтобы Вашингтон и Сеул не могли угрожать северокорейскому режиму – именно поэтому КНДР неуклонно стремится сохранить и приумножить свой ядерный арсенал.

Фокус перевел статью геополитического аналитика Брэндона Дж. Вайхерта о развитии военных цифровых технологий в Северной Корее, а также модернизации армии КНДР.

Новости, поступающие из региона, указывают на то, что военная модернизация Северной Кореи охватывает передовые беспилотные технологии – в том числе, возможно, и дроны-камикадзе, оснащенные искусственным интеллектом.

Новые беспилотники КНДР

Стратегический разведывательный беспилотник Северной Кореи предназначен для сбора разведданных и наблюдения. По сообщениям южнокорейского информационного агентства Yonhap, новый дрон способен отслеживать и контролировать различные стратегические угрозы, включая передвижение вражеских войск на суше и на море. Беспилотник является частью более широкой инициативы по укреплению способности Северной Кореи собирать разведданные в режиме реального времени – а это важнейшая составляющая современной войны.

В государственных СМИ появились снимки, на которых Ким Чен Ын осматривает большой разведывательный самолет, который, судя по всему, представляет собой переоборудованный грузовой самолет Ил-76 российского производства с радиолокационным куполом на фюзеляже. Действительно, этот самолет очень похож на системы раннего предупреждения и контроля воздушного пространства (AEW&C), такими как южнокорейский Peace Eye производства Boeing. Такой самолет мог бы усилить древнюю сеть ПВО Северной Кореи, дополнив ее наземные радарные системы, которые часто ограничены гористой местностью полуострова.

Северокорейский самолет ДРЛО Фото: Maxar

Способность вести наблюдение с высоты дала бы Северной Корее более эффективное обнаружение низколетящих самолетов и крылатых ракет, устранив некоторые недостатки ее нынешней инфраструктуры.

Как показала война в Украине, БПЛА – или "дроны-камикадзе" – одни из самых эффективных и мощных систем в современном бою. КНДР вложила большие средства в эти беспилотники, которые предназначены для того, чтобы летать над областью поражения, определять цель, а затем врезаться в нее, тем самым приводя в действие свою взрывную боевую часть.

КНДР провела успешные испытания этих дронов-камикадзе. По данным северокорейских государственных СМИ, во время демонстраций под руководством Ким Чен Ына беспилотники точно идентифицировали и уничтожили цели. Существенным достижением стало внедрение в эти беспилотники искусственного интеллекта, повышающего их точность и автономность. Технология ИИ, как сообщается, позволяет дронам отслеживать цели, корректировать траекторию полета и выполнять тактические задачи по нападению с большей эффективностью.

Северокорейские дроны-камикадзе, скорее всего, получат различные конфигурации, предназначенные для разных дальностей ударов и миссий. Они предназначены для атаки как наземных, так и морских целей, что делает их универсальным инструментом для тактических пехотных подразделений и подразделений специального назначения.

Как Северная Корея разработала этот ИИ?

Ким Чен Ын подчеркивал важность ИИ в развитии современных вооружений, призывая уделять ему приоритетное внимание наряду с беспилотным оборудованием для модернизации вооруженных сил КНДР. Северокорейский диктатор настаивал на расширении производственных мощностей и разработке долгосрочной стратегии по ускорению разработки "интеллектуальных беспилотников", рассуждая об их незаменимости в современных конфликтах.

Сосредоточившись на беспилотниках, Пхеньян радикально меняет стратегический ландшафт Корейского полуострова. Он уже обладает более мощными вооруженными силами, чем его южнокорейские враги. Впрочем, южнокорейцы всегда могли положиться на два основных фактора: более совершенные технологии и союз с Соединенными Штатами.

Однако системы, в которые Ким Чен Ын заставляет своих военных вкладывать деньги, коренным образом меняют по крайней мере одну из составляющих игры. И пока администрация Трампа сосредоточенно ищет новые способы сократить свои международные военные обязательства, достижения КНДР могут оказаться решающими для Пхеньяна.

Ключевым фактором, стоящим за текущей модернизацией Северной Кореи, несомненно, является все более тесная связь Пхеньяна с Москвой. В то время как весь остальной мир отвернулся от России после ее вторжения в Украину, Северная Корея сблизилась с Россией. Это дало Пхеньяну беспрецедентный доступ к более современному военному оборудованию, которого у них с Россией не было уже много лет.

Визит Ким Чен Ына в Россию. 2023 год Фото: rg.ru

Баланс сил на Корейском полуострове меняется

Доступ к военным технологиям становится реальным фактором в игре. Действительно, вклад России в вооруженные силы Северной Кореи может оказаться даже более значимым, чем помощь Пхеньяна России в Украине.

Ким Чен Ын подчеркивает низкую стоимость производства и простоту беспилотников, позиционируя их как практичное дополнение к арсеналу Северной Кореи на фоне ее развивающихся ядерной и ракетной программ.

Не стоит тешить себя иллюзиями: Северная Корея стремительно развивает свои вооруженные силы. Южной Корее как никогда нужно быть начеку.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.