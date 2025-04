Дрони-камікадзе зі штучним інтелектом — нова розробка КНДР

Північна Корея досить успішно модернізує свою величезну армію. Головна мета збройних сил КНДР — знищити у війні південнокорейські збройні сили, підтримувані США. Але також Пхеньян зацікавлений у тому, щоб Вашингтон і Сеул не могли загрожувати північнокорейському режиму — саме тому КНДР неухильно прагне зберегти й примножити свій ядерний арсенал.

Фокус переклав статтю геополітичного аналітика Брендона Дж. Вайхерта про розвиток військових цифрових технологій у Північній Кореї, а також модернізацію армії КНДР.

Новини, що надходять з регіону, вказують на те, що військова модернізація Північної Кореї охоплює передові безпілотні технології — зокрема, можливо, і дрони-камікадзе, оснащені штучним інтелектом.

Нові безпілотники КНДР

Стратегічний розвідувальний безпілотник Північної Кореї призначений для збору розвідданих і спостереження. За повідомленнями південнокорейського інформаційного агентства Yonhap, новий дрон здатний відстежувати і контролювати різні стратегічні загрози, включно з пересуванням ворожих військ на суходолі і на морі. Безпілотник є частиною ширшої ініціативи зі зміцнення здатності Північної Кореї збирати розвіддані в режимі реального часу — а це найважливіша складова сучасної війни.

У державних ЗМІ з'явилися знімки, на яких Кім Чен Ин оглядає великий розвідувальний літак, який, судячи з усього, являє собою переобладнаний вантажний літак Іл-76 російського виробництва з радіолокаційним куполом на фюзеляжі. Дійсно, цей літак дуже схожий на системи раннього попередження і контролю повітряного простору (AEW&C), такими як південнокорейський Peace Eye виробництва Boeing. Такий літак міг би посилити давню мережу ППО Північної Кореї, доповнивши її наземні радарні системи, які часто обмежені гористою місцевістю півострова.

Здатність вести спостереження з висоти дала б Північній Кореї більш ефективне виявлення літаків, що летять низько, і крилатих ракет, усунувши деякі недоліки її нинішньої інфраструктури.

Як показала війна в Україні, БПЛА — або "дрони-камікадзе" — одні з найефективніших і найпотужніших систем у сучасному бою. КНДР вклала великі кошти в ці безпілотники, які призначені для того, щоб літати над областю ураження, визначати ціль, а потім врізатися в неї, тим самим приводячи в дію свою вибухову бойову частину.

КНДР провела успішні випробування цих дронів-камікадзе. За даними північнокорейських державних ЗМІ, під час демонстрацій під керівництвом Кім Чен Ина безпілотники точно ідентифікували і знищили цілі. Істотним досягненням стало впровадження в ці безпілотники штучного інтелекту, що підвищує їхню точність і автономність. Технологія ШІ, як повідомляється, дає змогу дронам відстежувати цілі, коригувати траєкторію польоту і виконувати тактичні завдання з нападу з більшою ефективністю.

Північнокорейські дрони-камікадзе, найімовірніше, отримають різні конфігурації, призначені для різних дальностей ударів і місій. Вони призначені для атаки як наземних, так і морських цілей, що робить їх універсальним інструментом для тактичних піхотних підрозділів і підрозділів спеціального призначення.

Як Північна Корея розробила цей ШІ?

Кім Чен Ин наголошував на важливості ШІ в розвитку сучасних озброєнь, закликаючи приділяти йому пріоритетну увагу поряд із безпілотним обладнанням для модернізації збройних сил КНДР. Північнокорейський диктатор наполягав на розширенні виробничих потужностей і розробці довгострокової стратегії з прискорення розробки "інтелектуальних безпілотників", розмірковуючи про їхню незамінність у сучасних конфліктах.

Зосередившись на безпілотниках, Пхеньян радикально змінює стратегічний ландшафт Корейського півострова. Він уже володіє більш потужними збройними силами, ніж його південнокорейські вороги. Утім, південнокорейці завжди могли покластися на два основні чинники: досконаліші технології та союз зі Сполученими Штатами.

Однак системи, в які Кім Чен Ин змушує своїх військових вкладати гроші, докорінно змінюють принаймні одну зі складових гри. І поки адміністрація Трампа зосереджено шукає нові способи скоротити свої міжнародні військові зобов'язання, досягнення КНДР можуть виявитися вирішальними для Пхеньяна.

Ключовим фактором, що стоїть за поточною модернізацією Північної Кореї, безсумнівно, є дедалі тісніший зв'язок Пхеньяна з Москвою. У той час як весь інший світ відвернувся від Росії після її вторгнення в Україну, Північна Корея зблизилася з Росією. Це дало Пхеньяну безпрецедентний доступ до сучаснішого військового обладнання, якого у них з Росією не було вже багато років.

Баланс сил на Корейському півострові змінюється

Доступ до військових технологій стає реальним фактором у грі. Дійсно, внесок Росії у збройні сили Північної Кореї може виявитися навіть більш значущим, ніж допомога Пхеньяна Росії в Україні.

Кім Чен Ин підкреслює низьку вартість виробництва і простоту безпілотників, позиціонуючи їх як практичне доповнення до арсеналу Північної Кореї на тлі ядерної та ракетної програм, що розвиваються.

Не варто тішити себе ілюзіями: Північна Корея стрімко розвиває свої збройні сили. Південній Кореї як ніколи потрібно бути напоготові.

