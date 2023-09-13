Крылатая система РЭБ SPEAR-EW подавит любые дроны и ПВО: как она работает и когда появится

Новая система использует тот же планер, что и ракеты SPEAR, которые используют ВВС Великобритании.

Компания MBDA получила дополнительное финансирование от Министерства обороны Великобритании для ускорения разработки необычного генератора помех SPEAR-EW. Подробности сообщает издание EDRmagazine.

SPEAR-EW — это летающее оружие радиоэлектронной борьбы, предназначенное для подавления противовоздушной обороны противника и защиты дружественных сил от вражеских беспилотников. Модули радиоэлектронной борьбы для дрона разрабатываются компанией Leonardo и используют технологию цифровой радиочастотной памяти (DRFM).

Эта технология очень эффективна и обеспечит передовые возможности обнаружения и электронного нападения для SPEAR-EW. Операторы смогут использовать SPEAR-EW для подавления радиолокационных систем противника, а также для создания более тонких эффектов радиоэлектронной борьбы, таких как создание целей-ловушек, чтобы отвлечь внимание от самолетов с экипажем или эффекторов.

SPEAR-EW использует тот же планер, что и миниатюрная крылатая ракета SPEAR компании MBDA, производимая для Королевских ВВС. Эта общность позволила снизить затраты на разработку SPEAR-EW, а также позволяет создать совместное решение для интеграции/пусковой установки, снижающее логистическую нагрузку и обеспечивающее высокий потенциал загрузки.

В компании отмечают, что дополнительное финансирование этапа быстрого проектирования ускорит разработку SPEAR-EW, доведя до совершенства все его ключевые подсистемы, а также поможет выполнить оценку миссии и планирования.

Крис Аллам, управляющий директор MBDA, заявил: "SPEAR-EW станет настоящим переломным моментом в подавлении и разгроме противовоздушной обороны противника. Как мы видели в последнее время, с сетями ПВО чрезвычайно сложно бороться с помощью сегодняшнего набора инструментов: SPEAR-EW — это ключ, который позволит союзным военно-воздушным силам решить эту задачу и получить превосходство в воздухе".

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