Армия Великобритании получит беспилотные вертолеты Proteus: как они изменят воздушный флот

Leonardo UK Helicopters через четыре года должна создать новых дронов на сумму $75 млн.

Компания Leonardo UK Helicopters представила на выставке DSEI 2023 в Лондоне первые подробности о беспилотных вертолетах Project Proteus, которые разрабатывают совместно с Министерством обороны Великобритании. Предприятие написало об этом на официальном сайте 13 сентября.

Project Proteus представляет концепцию Rotary Wing Unmanned Air System (RWUAS) — воздушных беспилотных систем с вращающимися крыльями, то есть вертолетов. Конструкция прототипа состоит из модульного многоцелевого корпуса с одним двигателем и одним несущим винтом. Прототип массой 2–3 тонны должен продемонстрировать, как будут развиваться беспилотные вертолеты среднего размера в будущем и как эволюционируют в будущем беспилотники вертикального взлета и посадки (VTOL).

Разработчики планируют вооружить такой техникой Королевский флот Великобритании. В рамках всеобъемлющей стратегии Министерства обороны Leonardo создаст беспилотные вертолеты Proteus согласно четырехлетнему контракту на сумму $75 млн.

Компания Leonardo и Министерство обороны Великобритании применяют полностью интегрированный командный подход, используя принципы гибкой разработки для реализации проекта, ориентированного на результат. Кроме того, в тесном сотрудничестве с военными Leonardo продолжает исследовать потенциальные системы. Эти системы внесут вклад в окончательную архитектуру прототипа технологий, которая станет частью стратегии роторного крыла Министерства обороны Великобритании, как это предусмотрено в четырехлетней программе, отмечается в пресс-релизе. Leonardo внедряет новые технологии, такие как полные цифровые двойники и аддитивное производство, чтобы достичь идеального баланса между возможностями, производительностью, стоимостью, устойчивостью и удобством обслуживания беспилотников.

"Цифровой двойник" в военной технике — это виртуальная модель реального объекта, которая полностью соответствует его параметрам и характеристикам. Она используется, чтобы прогнозировать поведение техники в различных ситуациях, а затем лучше ее использовать и обслуживать.

Аддитивное производство — это процесс создания объектов путем послойного добавления материала, чаще всего с помощью 3D-принтеров. Если при традиционном производстве детали обрабатывают, удаляя лишний материал, в этом случае их формируют с нуля, экономя сырье.

Адам Кларк, управляющий директор Leonardo Helicopters, заявил: "Leonardo исследует искусство возможного на максимальном уровне, что также приведет к широкому внедрению автономии и автоматизации в наши будущие технологии. Проект RWUAS уникален, потому что это гораздо больше, чем просто технология – это командная работа и интеграция, которые происходят между нами и Министерством обороны Великобритании".

Ранее Фокус сообщал, что компании Leonardo, Mitsubishi и BAE Systems согласовали дальнейшую разработку истребителя 6 поколения. Ожидается, что в 2035 году истребитель Tempest будет поступать в Воздушные силы Британии.