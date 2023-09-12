Mitsubishi, BAE Systems и Leonardo согласовали дальнейшую разработку истребителя 6 поколения

Ожидается, что в 2035 году истребитель Tempest будет поступать в Воздушные силы Британии. А Япония построит собственную машину в рамках совместной программы.

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Лидеры оборонных предприятий Великобритании, Японии и Италии договорились о следующих шагах в вопросе разработки истребителя 6 поколения Tempest. Об этом сообщает пресс-служба BAE Systems.

GCAP — это программа разработки боевого самолета следующего поколения, которая является аббревиатурой от Глобальной боевой воздушной программы. Японская Mitsubishi Heavy Industries, итальянская Leonardo SpA и британская BAE Systems согласовали дальнейшие шаги для разработки истребителя. Ожидается, что самолет будет готов в 2035 году.

Сейчас продолжаются дискуссии по установлению долгосрочных рабочих договоренностей, а также зрелости концепций и требований к возможностям истребителя следующего поколения. В BAE заявили, что соглашение между предприятиями отражает положительный импульс и сотрудничество стран.

В Королевских Воздушных силах Великобритании истребитель будет иметь название Tempest. Ожидается, что в небо самолет поднимется через несколько лет. BAE Systems уже показывала рендер внешнего вида будущего истребителя. Япония Великобритания и Италия должны согласовать дизайн самолета в следующие два года.

В свою очередь Япония планирует создать свой самолет F-X, который разрабатывают в рамках программы GCAP. Двигатель для него создается в кооперации с британским Rolls-Royce и японским IHI.

Напомним, 18 августа СМИ писали, что Саудовская Аравия хочет присоединиться к программе разработки Tempest.

14 апреля Великобритания выделила дополнительные 650 млн фунтов для дальнейшей разработки истребителя 6 поколения.