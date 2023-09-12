Mitsubishi, BAE Systems та Leonardo узгодили подальшу розробку винищувача 6 покоління

Очікується, що у 2035 році винищувач Tempest буде надходити в Повітряні сили Британії. А Японія побудує власну машину в межах спільної програми.

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Лідери оборонних підприємств Великої Британії, Японії та Італії домовилися про наступні кроки у питанні розробки винищувача 6 покоління Tempest. Про це повідомляє пресслужба BAE Systems.

GCAP — це програма розробки бойового літака наступного покоління, яка є абревіатурою від Глобальної бойової повітряної програми. Японська Mitsubishi Heavy Industries, італійська Leonardo SpA та британська BAE Systems узгодили подальші кроки для розробки винищувача. Очікується, що літак буде готовим у 2035 році.

Наразі тривають дискусії щодо встановлення довгострокових робочих домовленостей, а також зрілості концепцій та вимог до можливостей винищувача наступного покоління. У BAE заявили, що угода між підприємствами відображає позитивний імпульс та співпрацю країн.

В Королівських Повітряних силах Великої Британії винищувач буде мати назву Tempest. Очікується, що в небо літак здійметься через кілька років. BAE Systems вже показувала рендер зовнішнього вигляду майбутнього винищувача. Японія Британія та Італія мають погодити дизайн літака у наступні два роки.

Своєю чергою Японія планує створити свій літак F-X, який розробляють в межах програми GCAP. Двигун для нього створюється в кооперації з британським Rolls-Royce та японським IHI.

Нагадаємо, 18 серпня ЗМІ писали, що Саудівська Аравія хоче приєднатись до програми розробки Tempest.

14 квітня Велика Британія виділила додаткові 650 млн фунтів для подальшої розробки винищувача 6 покоління.