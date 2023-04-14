Великобританія виділила додаткові 650 млн фунтів на розробку винищувача Tempest: що відомо

Разом з Японією та Італією британські інженери та науковці продовжують розробку новітнього літака, який має стати в стрій вже у 2035 році.

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У межах Глобальної бойової повітряної програми уряд Великобританії виділив додаткові 656 млн фунтів на продовження розробки винищувача 6 покоління Tempest. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Великобританії.

Зазначається, що виділені кошти необхідні для збереження цілі ввести в експлуатацію літак наступного покоління у 2035 році. Розробку винищувача британці ведуть спільно з Японією та Італією. Новий літак необхідний, щоб Королівські Збройні сили залишались на крок попереду від супротивників, підкреслюють в Міноборони.

В розробці виробники з BAE Systems та низки оборонних компаній спиратимуться на передові наукові, дослідницькі та інженерні досягнення. Усього літак отримає понад 60 передових рішень, які будуть вирішальними для укріплення обороноздатності трьох держав.

Усього уряд Великобританії виділить понад 2 млрд фунтів до травня 2025 року. При цьому економіка отримає до 26,2 млрд фунтів до 2050 року, а також забезпечить роботою близько 21 000 людей.

"Об’єднавши сили, Сполучене Королівство та наші партнери забезпечать військовий потенціал, необхідний для подолання загроз, що швидко розвиваються, розділять витрати та забезпечать оперативну сумісність Королівських ВПС із деякими з наших найближчих партнерів", — наголошують в Міноборони.

Нагадаємо, 9 грудня ЗМІ повідомили деталі розробки винищувача Tempest разом з Італією та Японією.

13 квітня повідомлялось, що льотчики винищувачів F-22 Raptor отримали шоломи наступного покоління, які мають низку покращень.