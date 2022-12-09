Британія, Італія та Японія розробляють винищувач 6 покоління Tempest: що відомо

Літак буде "напханий" безліччю інновацій: ШІ зможе перехоплювати управління, шолом стежити за показниками льотчика, а стелс-технології зроблять його непомітним для радарів.

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У Великій Британії розкрили подробиці про створення винищувача 6 покоління Tempest. Його розробляють разом з Італією та Японією. Про це повідомляє Sky News.

Боєздатною розробка винищувача має стати у наступні 10 років. За цей час планують створити сотні робочих місць для висококваліфікованих робітників.

Сьогодні, 9 грудня, прем'єр-міністр Ріші Сунак має запустити перший етап співробітництва у розробці Tempest. Він відвідає Королівські ВПС Конінгсбі в Лінкольнширі, де розгляне винищувачі Typhoon — нинішньої "робочої конячки" ВПС.

Особливості винищувача Tempest

Розробка винищувача 6 покоління — це дороге завдання. Літак планують оснастити найсучаснішими технологіями:

повністю автономний режим керування;

передова авіоніка;

інтонаційні системи даних.

Також у шоломі буде технологія контролю жестів і відстеження очей льотчика для виявлення перевантаження, втоми та психологічного стану військового. Штучний інтелект зможе підхоплювати управління винищувачем, якщо льотчик знепритомніє.

Очікується, що передові стелс-технології мають зробити винищувач практично непомітним для радарів. У той же час аудитори PricewaterhouseCoopers припустили ще в 2021 році, що провідна роль Великої Британії в розробці Tempest дозволить підтримувати 21 тисяч робочих місць, а також принесе 26,2 млрд фунтів в економіку до 2050 року.

Нагадаємо, винищувач Tempest розробляють декілька європейських компаній. Він буде оснащений безліччю датчиків.

Також повідомлялося, що в США покращили антирадарну ракету AARGM-ER. Вона змогла уразити рухому морську ціль.