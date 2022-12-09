У США покращили антирадарну ракету AARGM-ER: уражає рухомі морські цілі

Незважаючи на розробку, що ще розвивається, ракета вже уражає цілі за рахунок поліпшеної боєголовки і нового ракетного двигуна.

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Військово-морські сили США здійснили черговий запуск антирадарної ракети AGM-88G. Ціллю стала рухома морська ціль. Про це повідомляє Defence Brief.

Винищувач F/A-18 Super Hornet провів успішну стрільбу на морському хребті Пойнт-Мугу біля узбережжя південної Каліфорнії. Це остання серія тестових запусків під час розробки, які гарантують, що ракети AARGM-ER зможуть уражати цілі. У наступному році очікується продовження випробувань.

"Виробничі показники AARGM-ER під час випробувань продовжують підтверджувати здатність ракети виявляти, ідентифікувати, знаходити й ефективно уражати критично важливі цілі ППО з великої дальності", — заявив Алекс Дутко, менеджер програми ВМФ Direct and Time Sensitive Strike.

У межах стрільб ракета уразила рухомі морські цілі. Розробник Northrop Grunmman має контракт на розробку та виробництво ракет AARGM-ER. Поліпшення протирадіолокаційної ракети торкнулися нового високопродуктивного ракетного двигуна та модифікованої боєголовки. Електроніка й інші датчики залишилися від звичайної ракети AARGM. Зазначається, що ракета є відповіддю на дедалі більші загрози з боку супротивника. Загроза стає більш далекобійною і смертоносною.

AARGM-ER інтегрується в кілька сучасних літаків — F/A-18E/F Super Hornet та EA-18G Growler та F-35.

Нагадаємо, наприкінці листопада США анонсували передавання Україні ракет HARM та інше озброєння.

Раніше повідомлялося, що в США тестують нову версію антирадарних ракет AGM-88G. Вона варта знищення систем ППО.