У США тестують нову версію антирадарних ракет AGM-88G: чим вона унікальна (фото)

Українські військові почали застосовувати старіші ракети AGM-88, поки в Штатах почали тестувати досконалішу версію протирадіолокаційного снаряда.

На американських винищувачах F/A-18F Super Hornet почали випробувати ракети AGM-88G або AARGM-ER. Про це повідомляє The War Zone.

Військово-морський флот США випробовує ракети AGM-88G — це протирадіолокаційні керовані ракети підвищеного діапазону. Ракети випробовують на низці випробувальних літаків, у тому числі й на F-35C. Фотограф зміг зафіксувати нову ракету на Super Hornet у Каліфорнії.

[ + – ] На винищувачі встановили бойову версію AGM-88G

Очікується, що Військово-морський флот отримає перші ракети для знищення радарів ППО вже у 2023 фінансовому році, який розпочинається в США у жовтні. Хоча розробку ракети не завершили.

[ + – ] Прототип ракети AGM-88G

Основна мета ракети — знищення ворожих систем протиповітряної оборони. Ракета ловить сигнал радара ЗРК і наводиться на нього. Історія ракети AGM-88 походить від 1970-х років. Про неї знову заговорили після появи таких ракет в Україні. Їх змогли встановити на радянські винищувачі МіГ-29.

Нова модифікація AGM-88G використовує деякі компоненти з ракет попереднього покоління. Однак зовні ракета має іншу зовнішність із "плавниками" ззаду, а також із покращеним ракетним двигуном. Наразі дальність дії та пікова швидкість AGM-88 невідома. Ймовірно, її швидкість може досягати двох махів, а дальність понад 150 км.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що ЗСУ модернізували винищувачі МіГ-29 для ракет AGM-88 HARM.

30 серпня українські ВПС уперше показали ракети HARM на МіГ-29. Льотчики почали застосовувати ракети без офіційного анонсу постачань із США.