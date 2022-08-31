В США тестируют новую версию антирадарных ракет AGM-88G: чем она уникальна (фото)

Украинские военные начали применять более старые ракеты AGM-88, пока в Штатах начали тестировать более совершенную версию противорадиолокационного снаряда.

На американских истребителях F/A-18F Super Hornet начал испытывать ракеты AGM-88G или AARGM-ER. Об этом сообщает The War Zone.

Военно-морской флот США испытывает ракет AGM-88G — это противорадиолокационный управляемые ракеты повышенного диапазона. Ракеты испытывают на целом ряде испытательных самолетов, в том числе и на F-35C. Фотограф смог зафиксировать новую ракету на Super Hornet в Калифорнии.

[ + – ] На истребителе установили боевую версию AGM-88G

Ожидается, что Военно-морской флот получит первые ракеты для уничтожения радаров ПВО уже в 2023 финансовом году, который начинается в США в октябре. Хотя разработка ракеты не завершена.

[ + – ] Прототип ракеты AGM-88G

Основная цель ракеты — уничтожение вражеских систем противовоздушной обороны. Ракета ловит сигнал радара ЗРК и наводится на него. История ракеты AGM-88 восходит к 1970-м годам. О ней вновь заговорили после появления таких ракет в Украине. Их смогли установить на советские истребители МиГ-29.

Новая модификация AGM-88G использует некоторые компоненты из ракет предыдущего поколения. Однако внешне ракета имеет иную внешность с "плавниками" сзади, а также с улучшенным ракетным двигателем. На данный момент дальность действия и пиковая скорость AGM-88 неизвестна. Вероятно, ее скорость может достигать двух Махов, а дальность свыше 150 км.

Напомним, в Пентагоне заявили, что ВСУ модернизировали истребители МиГ-29 для ракет AGM-88 HARM.

30 августа украинские ВВС впервые показали ракеты HARM на МиГ-29. Летчики начали применять ракеты без официального анонса поставок из США.