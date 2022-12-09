В США улучшили антирадарную ракету AARGM-ER: поражает движимые морские цели

Несмотря на продолжающуюся разработку, ракета уже поражает цели за счет улучшенной боеголовки и нового ракетного двигателя.

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Военно-морские силы США совершили очередной пуск антирадарной ракеты AGM-88G. Целью стала движимая морская цель. Об этом сообщает Defence Brief.

Истребитель F/A-18 Super Hornet провел успешную стрельбу на морском хребте Пойнт-Мугу у побережья южной Калифорнии. Это последняя серия тестовых запусков в ходе разработке, которые гарантируют, что ракеты AARGM-ER сможет поражать цели. В следующем году ожидается продолжение испытаний.

"Производификационные показатели AARGM-ER во время испытаний продолжают подтверждать способность ракеты обнаруживать, идентифицировать, находить и эффективно поражать критически важные цели ПВО с большой дальности", — заявил Алекс Дутко, менеджер программы ВМФ Direct and Time Sensitive Strike.

В рамках стрельб ракета поразила движущиеся морские цели. Разработчик Northrop Grunmman имеет контракт на разработку и производство ракет AARGM-ER. Улучшения противорадиолокационный ракеты затронули новый высокопроизводительный ракетный двигатель и модифицированную боеголовку. Электроника и прочие датчики остались от обычной ракеты AARGM. Отмечается, что ракета является ответом на все более возраставшие угрозы со стороны противника. Угроза становится более дальнобойной и смертоносной.

AARGM-ER интегрируется в несколько современных самолетов — F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler и F-35.

Напомним, в конце ноября США анонсировали передачу Украине ракет HARM и другое вооружение.

Ранее сообщалось, что в США тестирует новую версию антирадарных ракет AGM-88G. Она предназначена для уничтожения систем ПВО.