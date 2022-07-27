Винищувач Tempest зможе читати думки пілота й перехоплювати управління завдяки ШІ

Технологія покликана "розвантажити" пілотів і підстрахувати їх у критичних ситуаціях.

Військові у 2030-х роках планують отримати винищувачі Tempest ("Буря"), які зможуть читати думки пілотів і самостійно літати за допомогою штучного інтелекту. Подробиці проєкту стали відомі BBC News.

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Реактивний літак Tempest розробляють британські компанії BAE Systems, Rolls-Royce, європейська ракетна група, розробник ракет MDBA й італійське оборонне підприємство Leonardo. Інженери наголосили на технології штучного інтелекту, покликаній допомагати людині-пілоту в стресових ситуаціях, наприклад, у разі сильного навантаження або втрати свідомості. Крім того, він оброблятиме велику кількість даних, що надходять, щоб не відволікати людину за штурвалом.

Датчики в льотному шоломі відстежуватимуть сигнали мозку й інші медичні показники, щоб за кілька польотів зібрати докладну базу біометричних і психометричних даних про пілотів. Якщо в якийсь момент система зафіксує серйозні відхилення від норми, то ШІ прийде на допомогу та перехопить керування.

Під час авіасалону Фарнборо, який відбувся 18-22 липня, компанія BAE Systems повідомила про плани провести у 2027 році випробування Tempest і протестувати нові технології. Прототип дозволить випробувати багато різних цифрових функцій у межах 60 демонстраційних проєктів, у тому числі програмного забезпечення.

Зараз прототип Tempest має набагато кращий вигляд, ніж перші зображення, опубліковані у 2018 році. Як зауважили аналітики, літак отримав плавніші вигини та став менш потужним. BBC припускає, що готовий винищувач у повітрі супроводжуватимуть безпілотні дрони, які розробники називають adjuncts (доповнення). Вони зможуть брати ракети, якими озброять винищувач, і самі запускати їх по цілі зі зручнішої позиції. Це вимагатиме створення повністю нових систем для моніторингу та керування літальними апаратами.

[ + – ] Сучасна демонстраційна модель винищувача Tempest Фото: trump-elections

"Нам доводиться мати справу зі зміною темпу розвитку технологій. У минулому виділення коштів на оборону часто сприяло прогресу, а комерційні технології наздоганяли їх пізніше. Тепер комерційні технології найчастіше випереджають військові", — розповів директор із розвитку бізнесу в консорціумі Tempest Джон Стокер.

Він хоче побудувати військовий літак із системами, які можна буде оновлювати так само легко, як програми на смартфонах. Більшість виробництва хочуть автоматизувати за допомогою роботів, здатних отримувати інформацію від постачальників і максимально швидко відправляти комплектуючі. BAE Systems і Leonardo вирішили співпрацювати з японським виробником Mitsubishi, який розробляє винищувач шостого покоління Godzilla, що багато в чому схожий на Tempest.

"У цифровому середовищі все це можна робити набагато швидше, спільна робота значно спрощується. Ми не тягаємо валізи між Токіо та Вортоном", — зазначив Джон Стокер.

Потужні цифрові технології вимагають нових авіаційних двигунів, створення яких лягло на плечі Rolls-Royce. Конструктори компанії повинні не лише змусити літак літати, а й забезпечити живленням складні бортові системи на базі ШІ. Обробка даних на борту може перегріти машину, як ноутбук. Rolls-Royce шукає способи відводити тепло й одночасно забезпечувати достатню кількість енергії для всієї електроніки.

Уряд Великобританії вже виділив на розробку Tempest 2 мільярди фунтів стерлінгів, і сума має значно збільшитися, доки літак дороблять. Однак цей проєкт вважають перспективнішим, ніж виробництво винищувачів Typhoon ("Тайфун"), які вже існують. Як прогнозує BAE Systems, до 2040 року британці разом із союзниками зіткнуться з новими погрозами та досконалішою зброєю, впоратися з якими зможуть лише просунуті технології — саме такі й має забезпечити Tempest.

Раніше стало відомо, що компанія Leonardo створює для Великобританії робот-вертоліт Proteus. Він призначений для розвідки та виявлення ворожих підводних човнів у морі за допомогою спеціальних гідролокаційних пристроїв. Британська армія вважає, що безпілотна машина "розвантажить" солдатів і дозволить їм зосередитися на найважливіших завданнях.

Нещодавно в Ірані представили першу дивізію дронів військово-морського флоту. Вона представлена не лише безпілотними літальними апаратами, а й кораблями-носіями, а також підводними човнами. Дрони повинні забезпечити проведення розвідки та знищення ворожих об'єктів.