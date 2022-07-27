Истребитель Tempest сможет читать мысли пилота и перехватывать управление благодаря ИИ

Технология призвана "разгрузить" пилотов и подстраховать их в критических ситуациях.

Военные в 2030-х годах планируют получить истребители Tempest ("Буря"), которые смогут читать мысли пилотов и самостоятельно летать с помощью искусственного интеллекта. Подробности проекта стали известны BBC News.

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Реактивный самолет Tempest разрабатывают британские компании BAE Systems, Rolls-Royce, европейская ракетная группа, разработчик ракет MDBA и итальянское оборонное предприятие Leonardo. Инженеры сделали акцент на технологию искусственного интеллекта, призванную помогать человеку-пилоту в стрессовых ситуациях, например, в случае сильной перегрузки или потери сознания. Кроме того, он будет обрабатывать большое количество поступающих данных, чтобы не отвлекать человека за штурвалом.

Датчики в летном шлеме будут отслеживать сигналы мозга и другие медицинские показатели, чтобы несколько полетов собрать подробную базу биометрических и психометрических данных о пилотов. Если в какой-то момент система зафиксирует серьезные отклонения от нормы, то ИИ придет на помощь и перехватит управление.

Во время авиасалона Фарнборо, который состоялся 18-22 июля, компания BAE Systems сообщила о планах провести в 2027 году испытания Tempest и протестировать новые технологии. Прототип позволит опробовать множество разных цифровых функций в рамках 60 демонстрационных проектов, в том числе программного обеспечения.

Сейчас прототип Tempest выглядит намного лучше, чем первые изображения, опубликованные в 2018 году. Как заметили аналитики, самолет получил более плавные изгибы и стал менее массивным. BBC предполагает, что готовый истребитель в воздуже будут сопровождать беспилотные дроны, которые разработчики называют adjuncts (дополнения). Они смогут брать ракеты, которыми вооружат истребитель, и сами запускать их по целям с более удобной позиции. Это потребует создания полностью новых систем для мониторинга и управления летательными аппаратами.

[ + – ] Cовременна демонстрационная модель истребителя Tempest Фото: BBC

"Нам приходится иметь дело с изменением темпа развития технологий. В прошлом выделение средств на оборону часто способствовало прогрессу, а коммерческие технологии догоняли их позже. Теперь коммерческие технологии зачастую опережают военные" — рассказал директор по развитию бизнеса в консорциуме Tempest Джон Стокер.

Он хочет построить военный самолет с системами, которые можно будет обновлять так же легко, как приложения на смартфонах. Большую часть производства хотят автоматизировать при помощи роботов, способных получать информацию от поставщиков и максимально быстро отправлять комплектующие. BAE Systems и Leonardo решили сотрудничать с японским производителем Mitsubishi, который разрабатывает истребитель шестого поколения Godzilla, во многом похожий на Tempest.

"В цифровой среде все это можно делать намного быстрее, совместная работа значительно упрощается. Мы не таскаем чемоданы между Токио и Уортоном", — отметил Джон Стокер.

Мощные цифровые технологии требуют совершенно новых авиационных двигателей, создание которых легло на плечи Rolls-Royce. Конструкторы компании должны не только заставить самолет летать, но и обеспечить питанием сложные бортовые системы на базе ИИ. Обработка данных на борту может перегреть машину, будто ноутбук. Rolls-Royce ищет способы отводить тепло и одновременно обеспечивать достаточное количество энергии для всей электроники.

Правительство Великобритании уже выделило на разработку Tempest 2 миллиарда фунтов стерлингов, и сумма должна значительно увеличиться, пока самолет доделают. Однако этот проект считают более перспективным, чем производство существующих истребителей Typhoon ("Тайфун"). Как прогнозирует BAE Systems, к 2040 году британцы вместе с союзниками столкнутся с новыми угрозами и более совершенным оружием, справиться с которыми смогут только продвинутые технологие — именно такие и должен обеспечить Tempest.

Ранее стало известно, что компания Leonardo создает для Великобритании робот-вертолет Proteus. Он предназначен для разведки и обнаружения вражеских подлодок в море при помощи специальных гидролокационных устройств. Британская армия считает, что беспилотная машина "разгрузит" солдат и позволит им сосредоточиться на более важных задачах.

Недавно в Иране представили первую дивизию дронов военно-морского флота. Она представлена не только беспилотными летательными аппаратами, но и кораблями-носителями, а также подводными лодками. Дроны должны обеспечить проведение разведки и уничтожение вражеских объектов.