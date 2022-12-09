Британия, Италия и Япония разрабатывают истребитель 6 поколения Tempest: что известно

Самолет будет "напичкан" множеством инноваций: ИИ сможет перехватывать управление, шлем следить за показателями летчика, а стелс-технологии сделают его незаметным для радаров.

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В Великобритании раскрыли подробности о разработке истребителя 6 поколения Tempest. Его разрабатывают вместе с Италией и Японией. Об этом сообщает Sky News.

Боеспособным разработка истребителя должна стать в следующие 10 лет. За это время планируется создать сотни рабочих мест для высококвалифицированных рабочих.

Сегодня, 9 декабря, премьер-министр Риши Сунак должен запустить первый этап сотрудничества в разработке Tempest. Он посетит Королевские ВВС Конингсби в Линкольншире, где рассмотрит истребители Typhoon — нынешней "рабочей лошадкой" ВВС.

Особенности истребителя Tempest

Разработка истребителя 6 поколения — это дорогостоящая задача. Самолет планируют оснастить самыми современными технологиями:

полностью автономный режим управления

передовая авионика

интонационные системы данных

Также в шлеме будет технология контроля жестов и отслеживания глаз летчика для выявления перегрузки, усталости и психологического состояния военного. Искусственный интеллект сможет подхватывать управление истребителем, если летчик потеряет сознание.

Ожидается, что передовые стелс-технологии должны сделать истребитель практически незаметным для радаров. В то же время аудиторы PricewaterhouseCoopers предположили еще в 2021 году, что ведущая роль Великобритании в разработке Tempest позволит поддерживать 21 тысячу рабочих мест, а также принесет 26,2 млрд фунтов в экономику к 2050 году.

Напомним, истребитель Tempest разрабатывают несколько европейских компаний. Он будет оснащен множеством датчиков.

Также сообщалось, что в США улучшили антирадарную ракету AARGM-ER. Она смогла поразить движимую морскую цель.