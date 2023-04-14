Британия выделила еще 650 млн. фунтов на разработку истребителя Tempest: что известно

Вместе с Японией и Италией британские инженеры и ученые продолжают разработку нового самолета, который должен стать в строй уже в 2035 году.

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В рамках Глобальной боевой воздушной программы правительство Великобритании выделило дополнительные 656 млн фунтов на продолжение разработки истребителя 6 поколения Tempest. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании.

Отмечается, что выделенные средства необходимы для сохранения цели ввести в эксплуатацию самолет следующего поколения в 2035 году. Разработку истребителя британцы ведут совместно с Японией и Италией. Новый самолет необходим, чтобы Королевские Вооруженные силы оставались на шаг впереди противников, подчеркивают в Минобороны.

В разработке производители из BAE Systems и ряда оборонных компаний будут опираться на передовые научные, исследовательские и инженерные достижения. Всего самолет получит более 60 передовых решений, которые будут решающими для укрепления обороноспособности трех стран.

Всего правительство Великобритании выделит более 2 млрд фунтов к маю 2025 мая. При этом экономика получит до 26,2 млрд. фунтов к 2050 году, а также обеспечит работой около 21 000 человек.

"Объединив силы, Соединенное Королевство и наши партнеры обеспечат военный потенциал, необходимый для преодоления быстроразвивающихся угроз, разделят расходы и обеспечат оперативную совместимость Королевских ВВС с некоторыми из наших ближайших партнеров", — подчеркивают в Минобороны.

Напомним, 9 декабря СМИ сообщили детали разработки истребителя Tempest вместе с Италией и Японией.

13 апреля сообщалось, что летчики истребителей F-22 Raptor получили шлемы следующего поколения, имеющие ряд улучшений.