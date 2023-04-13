Летчики истребителя F-22 Raptor получили шлемы следующего поколения: в чем особенности

Летчики F-22 имели проблемы с шеей и спиной из-за устаревших шлемов HGU-55/P, новые изготавливаются из углеродного волокна, который делает его почти вдвое легче.

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Истребители 5 поколения F-22 Raptor испытывают новые шлемы, которые заменят старые шлемы. Об этом сообщает The Drive.

ВВС США испытывают шлем следующего поколения для летчиков с фиксированным крылом. Его разработали для лучшей поддержки новых дисплеев, крепящихся на дисплей. Летчики получат больше комфорта, чем в нынешних шлемах, созданных еще в 1980-х годах.

В настоящее время 5 летчиков F-22 испытывают новый шлем

Разрабатывает шлем калифорнийская компания LIFT Airborne Technologies. База ВВС Эглин во Флориде сейчас находится на последнем этапе испытаний под контролем инженеров из 46-й испытательной эскадрильи и 28-й испытательно-оценочной эскадрильи. В настоящее время в испытании участвует 5 летчиков. Они постоянно предоставляют фидбек по любым вопросам, которые могут беспокоить во время полетов.

"Дизайн шлема обеспечивает непревзойденную видимость, мобильность и комфорт в кабине. Улучшенная видимость в сочетании с обеспечиваемой им мобильностью значительно улучшила его по сравнению с тем, с чем я привык летать. Понятно, что это был скачок поколения в технологии, которого заслуживает пилот истребителя", — говорит майор Бретт Гедман из 301-й истребительной эскадрильи.

Старые шлемы HGU-55/P, кроме того, что не отвечают современным технологиям, приводили к проблемам с шеей и спиной у летчиков.

Старые шлемы HGU-55/P, кроме того, что не отвечают современным технологиям, приводили к проблемам с шеей и спиной у летчиков. Его вес составляет примерно килограмм. Во время маневров с высокой перезагрузкой вес увеличивается в разы, поэтому это и оказывает влияние на здоровье. При перегрузке в 9G вес шлема становится 12,2 кг.

Новый шлем NGFWH сделан преимущественно из углеродного волокна, что делает его почти вдвое легче. Также сзади есть отверстия для улучшения вентиляции – это делает его более удобным для летчиков. Кроме этого, внутри шлема есть мягкие вкладыши, которые можно кастомизировать под себя. Разработчики улучшили микрофоны, чтобы уменьшить постоянный шум двигателя и в целом сделали качественней аудиосистему кабины.

Напомним, 14 марта СМИ сообщали, что ВВС США планируют списать десятки истребителей 5 поколения F-22 Raptor.

23 ноября СМИ показали истребитель F-22 Raptor с "зеркальным" покрытием.