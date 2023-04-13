Льотчики винищувача F-22 Raptor отримали шоломи наступного покоління: в чому особливості

Льотчики F-22 мали проблеми із шиєю та спиною через застарілі шоломи HGU-55/P, нові виготовляються з вуглецевого матеріалу, який робить його майже вдвічі легшим.

Related video

Винищувачі 5 покоління F-22 Raptor випробовують нові шоломи, які замінять старі шоломи на десятиліття вперед. Про це повідомляє The Drive.

ВПС США випробовують шолом наступного покоління для льотчиків з фіксованим крилом. Його розробили для кращої підтримки нових дисплеїв, які кріпляться на дисплей. Льотчики отримають більше комфорту, ніж в нинішніх шоломах, які були представлені ще в 1980-х роках.

Нині 5 льотчиків F-22 випробовують новий шолом

Розробляє шолом каліфорнійська компанія LIFT Airborne Technologies. База ВПС Еглін у Флориді нині на останньому етапі випробувань під контролем інженерів з 46-ї випробувальної ескадрильї та 28-ї випробувально-оціночної ескадрильї. Нині у випробуванні бере участь 5 льотчиків. Вони постійно надають фідбек стосовно будь-яких питань, які їх можуть турбувати під час польотів.

"Дизайн шолома забезпечує неперевершену видимість, мобільність і комфорт у кабіні. Покращена видимість у поєднанні з мобільністю, яку він забезпечує, значно покращила його в порівнянні з тим, з чим я звик літати. Зрозуміло, що це був стрибок покоління в технології, якого заслуговує пілот винищувача", — каже майор Бретт Гедман з 301-ї винищувальної ескадрильї.

Старі шоломи HGU-55/P, окрім того, що не відповідають сучасним технологіям, призводили до проблем з шиєю та спиною у льотчиків

Старі шоломи HGU-55/P, окрім того, що не відповідають сучасним технологіям, призводили до проблем з шиєю та спиною у льотчиків. При цьому його вага складає приблизно кілограм. Під час маневрів з високим перезавантаженням його вага збільшується в рази, тому це і має вплив на здоров'я. При перенавантаженні в 9G вага шолома стає 12,2 кг.

Новий шолом NGFWH зроблений переважно з вуглецевого волокна, що робить його майже вдвічі легшим. Також ззаду є отвори для покращення вентиляції — це робить його зручнішим для льотчиків. Окрім цього всередині шолома є мʼякі вкладиші, які можна кастомізувати під себе. Розробники покращили мікрофони, щоб зменшити постійний шум двигуна та загалом покращити аудіосистему кабіни.

Нагадаємо, 14 березня ЗМІ повідомляли, що ВПС США планують списати десятки винищувачів 5 покоління F-22 Raptor.

23 листопада ЗМІ показали винищувач F-22 Raptor із "дзеркальним" покриттям.