Поможет военным системам: инженеры хотят создавать полупроводники на орбите Земли

Компании Northrop Grumman и стартап Space Forge подписали соглашение о сотрудничестве и хотят стать первыми, кто выпустит "космическую микроэлектронику".

Британское подразделение Northrop Grumman будет сотрудничать с британской фирмой Space Forge, который планирует производить полупроводники на орбите. Как сообщает Defense News, компании объявили о "соглашении о сотрудничестве" 12 сентября на выставке вооружений DSEI 2023 в Лондоне. В рамках соглашения Northrop будет предоставлять технические и бизнес-консультации, сотрудничать в проектировании и тестировании, а также предлагать специалистам Space Forge обучение по разработке микроэлектроники.

Идея стартапа Space Forge по производству микроэлектроники на орбите, заключается в том, что космическая среда, особенно такие условия, как микрогравитация и сверхвысокий вакуум, помогают производить материалы более высокого качества и повышать эффективность некоторых производственных процессов, таких как 3D-печать. Хотя эта концепция не нова, но ее не позволяли реализовать слишком дорогостоящие запуски на орбиту. С появлением SpaceX и прогнозами по удешевлению полетов в космос концепция снова актуальна.

Дэвид Пайл, региональный директор сектора космического бизнеса Northrop в Великобритании, Европе, Ближнем Востоке и Северной Африке, сказал, что, хотя полупроводники, создаваемые в космосе, изначально будут дороже производить из-за стоимости их отправки на орбиту и с нее, цель состоит в популяризации этого сектора производства и в получении самых качественных полупроводников для чувствительных военных систем.

Компания Northrop, создающая бомбардировщик B-21 для ВВС США и интегрированную систему боевого управления армии США, имеет два литейных завода по переработке сырья в полупроводниковые чипы, которые в конечном итоге интегрируются в основные системы вооружения. На данный момент роль Northrop будет в основном заключаться в проверке материалов, произведенных в космосе, после их возвращения на Землю.

"Мы думаем, что космическое производство будет активно развиваться в ближайшие несколько десятилетий, поэтому мы очень заинтересованы в сотрудничестве с Space Forge", — сказал Пайл. "Учитывая, сколько электронных систем мы создаем в компании, существует множество приложений, в которых это, возможно, изменит правила игры".

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