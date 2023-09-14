Необычные крылья и мотор: что известно о БПЛА, атаковавшем Евпаторию (фото, видео)

Беспилотник деформировался при падении, но не взорвался, поэтому можно оценить некоторые из его характеристик.

Оккупированную Евпаторию в четверг, 14 сентября, атаковал беспилотник типа "летное крыло". Детальные фотографии беспилотного летательного аппарата опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер", ссылаясь на одного из подписчиков-очевидцев.

Неизвестный БПЛА упал по ул. Демышева 127А и остался лежать между зданием банка и жилым домом. Очевидцы, которые рискнули приблизиться к технике, пожаловались на неприятный резкий запах от нее.

Сам беспилотник, ударивший по захваченному россиянами украинскому городу, представляет собой дрон типа "летное крыло". На фото можно увидеть, что при ударе пострадал нос БПЛА — он расплющился об асфальт и потерял свою форму.

Дрон развалился на части на одной из улиц города Евпатория Фото: Крымский ветер

Рядом с дроном лежать обломки его хвостовой части, которая крепилась к беспилотнику с помощью стоек, сломавшихся при падении. Вероятно, до удара хвост имел V-образную или П-образную форму.

Рядом с дроном лежать обломки его хвостовой части Фото: Крымский ветер

Беспилотный летательный аппарат имел специфическую форму крыльев. Возможно, после удара техники об землю они могли деформироваться.

Беспилотный летательный аппарат имел специфическую форму крыльев Фото: Крымский ветер

По деталям на фото можно предположить, что мотор дрона был размещен в его передней части. Кроме того беспилотник сконструирован по типу балочной аэродинамической схемы, отметило издание Defence Express.

Дрон сконструирован по типу балочной аэродинамической схемы Фото: Крымский ветер

Какие цели мог атаковать БПЛА, упавший в Евпатории

Беспилотник, упавший в городе, мог атаковать сразу несколько целей. Взрывы прогремели в районе села Уютное, где размещена воинская часть ВС РФ №85683. Минобороны РФ утверждает, что Украина применила безэкипажные катера и дроны самолетного типа для ударов.

Defence Express отмечает также, что на окраине Евпатории находятся также позиции 3-го радиотехнического полка РФ, который также размещается на мысе Тарханкут и становился объектом атаки. На позиции размещены две достаточно дорогие РЛС под радиопрозрачными куполами, а также другие средства радиолокационного осмотра на открытых площадках.

Также рядом с городом расположены позиции 12-го зенитного ракетного полка, находящегося на вооружении ЗРК С-400, которые он начал получать с 2018 года. Оба объекта находятся к востоку от Евпатории и имеют ключевое значение для обеспечения противовоздушной обороны этого района Крыма.

Напомним, 14 сентября в Евпатории упал возле жилых домов БПЛА со словами благодарности певице Ани Лорак. Территорию, на которой упали обломки беспилотника, оцепила полиция. На сбитом БПЛА также была надпись, посвященная неизвестному Мите Стародубову.