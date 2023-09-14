Ученые испытали уникальный дрон: заряжается от солнца и трансформируется прямо на лету

Маленький летающий робот может быстро собирать разные данные и передавать их по Bluetooth.

Группа ученых Вашингтонского университета создала миниатюрного робота, похожего на фигурку оригами, который работает на солнечной энергии и меняет форму во время полета. Подробности об этой разработке сообщает Interesting Engineering.

Подобные роботы, называемые микрофлайерами (microflyer) способны подняться на высоту до 40 метров при весе всего в 40 грамм — меньше, чем вес среднего гвоздя. Ключевые элементы именно этого робота включают в себя безбатарейный привод, систему сбора солнечной энергии и контроллер, ответственный за инициирование этих изменений формы во время полета.

Электромагнитные приводы, встроенные в эти роботизированные устройства, позволяют им складывать отдельные части и трансформироваться прямо на лету в фигурку оригами. Ученые говорят, что вдохновлялись геометрическими узорами из природы, и это позволяет флайерам имитировать полет разных листьев.

Такие микрофлайеры ученые будут использовать для мониторинга экологии Фото: University of Washington

В развернутом плоском состоянии подобная конструкция оригами хаотично кувыркается на ветру, подобно листу вяза. Но переход в сложенное состояние меняет поток воздуха вокруг него и обеспечивает устойчивое снижение, подобно тому, как падает кленовый лист. Этот высокоэнергоэффективный метод позволяет исследователям без использования батарей контролировать снижение микрофлайера, что раньше было невозможно.

Способность изменять свою форму расширяет возможности этих устройств по сбору важных данных во время полета. Они также оснащены расширенными функциями Bluetooth, позволяющими им быстро передавать атмосферную информацию, такую ​​как температура и давление воздуха.

Во время испытаний на открытом воздухе микрофлайер продемонстрировал способность преодолевать расстояние до 98 метров после динамических изменений формы. Впоследствии робот успешно передал данные на Bluetooth-приемники на расстоянии до 60 метров.

По мнению ученых подобные миниатюрные дроны оснащенные различными датчиками и приборами для сбора данных об атмосфере Земли будут полезны экологам. В последние годы значительные достижения в области сенсорных технологий и автономной навигации сделали этих роботов ценными инструментами для изучения и понимания нашей атмосферы.

"Такие микрофлайеры могли бы автоматизировать развертывание крупномасштабных беспроводных сенсорных сетей для мониторинга окружающей среды", — пишут авторы в опубликованной работе.

Ранее Фокус рассказывал, что в Сингапуре будут работать настоящие робокопы. В этом городе-государстве уже не первый год территорию патрулируют разнообразные роботы, но их число планируют значительно увеличить.