В Сингапуре будут работать настоящие робокопы: зачем это понадобилось (видео)

В этом городе-государстве уже не первый год территорию патрулируют разнообразные роботы, но их число планируют значительно увеличить.

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Полиция Сингапура после пяти лет успешных испытаний собирается "постепенно заполонить роботами-патрульными весь Сингапур", сообщает The Register.

Впервые робокопов задействовали в целях безопасности на параде в 2018 году. Они стали обычным явлением во время COVID, поскольку патрулировали жилые комплексы и торговые центры, в поисках нарушителей масочного режима и социальной дистанции.

Сингапур даже обучил робособаку SPOT от Boston Dynamics патрулировать парки, чтобы напоминать посетителям держаться друг от друга подальше. Также робособаки использовались для перевозки лекарств в больницах. Сингапур также использует патрульных роботов в аэропорту Чанги для контроля дорожного движения с июня 2019 года.

Конечно, роботы-полицейские не имеют никакого оружия, а операторы-полицейские управляют ими дистанционно и могут напрямую общаться с гражданином через динамики роботов или мониторить территорию с помощью их камер, а также просматривать архив записи за 30 дней. Местное население настолько привыкло к "железным стражам", что не обращает на них никакого внимания.

Одним из преимуществ использования роботов-патрулей на момент пандемии COVID было то, что они не подвергали правоохранителей риску заболеть. Теперь, когда в городе-государстве больше нет мер социального дистанцирования и масок, а роботы показали себя с лучшей стороны, то Сингапур решил использовать их в больших количествах, чтобы люди чувствовали себя более безопасно.

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