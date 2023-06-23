У Сінгапурі працюватимуть справжні робокопи: навіщо це знадобилося (відео)

У цьому місті-державі вже не перший рік територію патрулюють різноманітні роботи, але їхню кількість планують значно збільшити.

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Поліція Сінгапуру після п'яти років успішних випробувань збирається "поступово заполонити роботами-патрульними весь Сінгапур", повідомляє The Register.

Уперше робокопів задіяли з метою безпеки на параді 2018 року. Вони стали звичайним явищем під час COVID, оскільки патрулювали житлові комплекси і торгові центри, шукаючи порушників маскового режиму і соціальної дистанції.

Сінгапур навіть навчив робособаку SPOT від Boston Dynamics патрулювати парки, щоб нагадувати відвідувачам триматися один від одного подалі. Також робособаки використовувалися для перевезення ліків у лікарнях. Сінгапур також використовує патрульних роботів в аеропорту Чангі для контролю дорожнього руху з червня 2019 року.

Звісно, роботи-поліцейські не мають жодної зброї, а оператори-поліцейські керують ними дистанційно і можуть напряму спілкуватися з громадянином через динаміки роботів або моніторити територію за допомогою їхніх камер, а також переглядати архів запису за 30 днів. Місцеве населення настільки звикло до "залізних вартових", що не звертає на них жодної уваги.

Однією з переваг використання роботів-патрулів на момент пандемії COVID було те, що вони не піддавали правоохоронців ризику захворіти. Тепер, коли в місті-державі більше немає заходів соціального дистанціювання та масок, а роботи показали себе з найкращого боку, то Сінгапур вирішив використовувати їх у великих кількостях, щоб люди почувалися безпечніше.

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