Можливо, у моделях Ford з'явиться люк для дронів: що задумав автовиробник

Компанія зареєструвала відповідний патент на свою незвичайну конструкцію даху машини.

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Хвилю популярності дронів на свою користь збирається використати один з найбільших автоконцернів у світі — Ford запатентував спеціальний люк для безпілотників, повідомляє DroneDJ.

Згідно з публікацією заявки 17/544535 Патентного відомства США — детройтська автомобільна компанія працює над системою, що дасть змогу водіям виконувати функції операторів дронів як під час зльоту, так і приземлення, використовуючи дахи своїх легкових і вантажних автомобілів на стоянці або в русі.

Судячи з ілюстрацій до патенту, конструкція для кріплення дрона може являти собою механізм, який монтується до люка. Верхня частина панелі люка також може бути доступна з кабіни транспортного засобу, так що користувач може розмістити дрон на даху, перебуваючи всередині кабіни. Додаткову панель люка також можна використовувати не тільки для зберігання дронів, а й для інших цілей.

Загадковий механізм для кріплення дрона до даху автомобіля Ford Фото: Ford

Цілком можливо, що розробники картографічних, геодезичних карт можуть використовувати знімний люк для роботи не виходячи з машини. Але такий механізм стане в пригоді й звичайним водіям, які за допомогою БПЛА зможуть обстежити довжину затору, наприклад, а потім обрати інший маршрут за потреби.

Поки що в компанії ніяк не коментують цей патент. Тож залишається невідомим, наскільки швидко подібні конструкції з'являться в автомобілях автоконцерну.

Раніше Фокус писав, що компанія Ford планує створити власну мережу сервісних безпілотників. Вони допоможуть заряджати акумулятори, що сіли, в автомобілях, причому зможуть робити це самостійно.