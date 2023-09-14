"Настоящий великан": бойцы ВСУ показали, на что способен новый украинский дрон R34 (видео)

Беспилотник способен атаковать цели в заранее заданных координатах и находиться в воздухе до 10 часов в автоматическом режиме, чтобы обойти РЭБ противника.

Украинские военные используют на фронте модифицированный дрон R34, который способен нести сразу 6 боеприпасов и поражать ими бронированную технику оккупантов. Об этом сняли сюжет "Факты. ICTV", который вышел в среду, 13 сентября.

R34 — это новейший ударный дрон, который появился путем модифицирования своего предшественника: беспилотника R18. Военные называют дрон "настоящим великаном", так как он способен нести на себе полезную нагрузку, весом до 30 килограммов. А, учитывая габариты беспилотного летального аппарата, для его сборки нужно задействовать сразу двух человек.

"Этот дрон постоянно улучшается, несмотря на то, что актуальная версия продолжает применяться на фронте. Более современные версии имеют не только тепловизионную камеру, но и системы наведения, автоматической коррекции по ветру", — рассказал журналистам оператор БПЛА Игорь.

Бойцы ВСУ даже продемонстрировали представителям медиа работу R34 на практике. Беспилотник подняли на высоту 80 метров, с которой он должен был атаковать муляж танка. Несмотря на сильный ветер, дрон сбросил все 6 боеприпасов: 3 из них поразили цель, один задел контур танка, а 2 остальных упали рядом с муляжом.

Кроме того, эти беспилотники могут лететь в автоматическом режиме, чтобы не попасть во вражеские "глушилки", до 10 км. Также дроны способны атаковать заранее заданные координаты.

Технические характеристики дрона R34

производитель — ISR Defence;

тип дрона — ударный комплекс;

цели — бронированная техника противника, живая сила;

оснащение — 6 моторов, стабилизируемая тепловизионная камера;

вес полезной нагрузки — до 30 кг;

взлетная масса — 38 кг (с АКБ и системой взлета);

количество боеприпасов — 6 ед. по 2 кг каждая;

тип боеприпасов — авиационные бомбы "Каракурт 90", "Вампир 80", "Тор"

максимальная рабочая высота — 1 тис. м.

Напомним, в конце августа стало известно о том, что у ВСУ на фронте появился наземный дрон "Каракурт". Украинские военные уже используют колесный беспилотник для подрыва позиций и техники, разведки, минирования и подвоза боекомплекта на позиции.

А несколько ранее мы писали о том, что украинцы собирают боевые дроны "Хрущ". При разработке беспилотника использовали комбинированную боевую часть, которая может поражать легкобронированную технику и личный состав противника.