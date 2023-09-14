Можем начать уже сейчас: эксперт рассказал, как остановить атаки Shahed по Украине

Помешать ВС РФ атаковать украинское побережье и объекты инфраструктуры можно либо получив военную технику от союзников, либо самостоятельно начав обстрел точек базирования Shahed в России и не только.

Россия начала массово атаковать южные регионы нашей страны беспилотными летательными аппаратами Shahed, подготавливая более серьезную операцию по уничтожению черноморских и дунайских портов Украины. Такое мнение выразил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "Обозревателю".

"Увеличение количества атак дронов-камикадзе связано с их накоплением в рамках подготовки к выходу России из зернового соглашения и началу систематического уничтожения черноморских и дунайских портов Украины", — сказал эксперт.

Какая ситуация с производством Shahed в России

Увеличение количества атак беспилотниками Shahed со стороны РФ может указывать на еще один факт. Скорее всего, страна-агрессор либо получила новую крупную партию БПЛА от Ирана, либо начала активно развивать собственное дроностроение. Александр Коваленко считает, что все же рано говорить о каком-то массированном отлаженном производстве.

"Вероятность есть, но фактов пока нет. По последним данным, строящийся завод в Татарстане заработает весной 2024 года. Конечно, какие-то ограниченные серии они могут производить у себя уже и сегодня, но все же, какая именно ситуация у россиян с количеством имеющихся "Shahed", будет понятно со временем", — объяснил эксперт.

Как ВСУ могут ответить на атаки ВС РФ беспилотниками Shahed

По словам Коваленко, в ВСУ пока нет достаточного количества систем противовоздушной обороны, чтобы эффективно закрыть свое небо от нападения. Поэтому в этой ситуации количество уничтоженных беспилотников противника будет зависеть от численности той техники, которую украинским военным передадут страны-партнеры.

Однако есть шаги, которые Украина может предпринять уже сегодня самостоятельно.

"Что мы можем сделать уже сегодня, чтобы уменьшить российские атаки, так это ударить по размещению дронов-камикадзе и местам их запуска", — выразил свою мысль эксперт.

В частности речь идет о территории временно оккупированного Крыма и российском городе Курск.

"То есть надо работать на предотвращение, я не исключаю именно такое развитие событий", — констатировал эксперт.

Напомним, в ГУР рассказали, сколько Shahed производят в России. Кремль не оставляет надежды самостоятельно производить ударные дроны типа Shahed. В планах у страны-агрессора, до лета 2025 года, собрать 6 тысяч дронов-камикадзе.

Мы также писали о том, что в ночь на 14 сентября РФ атаковала Украину дронами-камикадзе сразу из трех направлений. Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 17 беспилотников типа Shahed-136/131. Пуски дронов были зафиксированы в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.